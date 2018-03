Congo-Kinshasa: UDPS - Loseke et Kabund devant les juges

Le président-délégué de l'UDPS/Tshibala reproche au secrétaire général de l'UDPS/Limete d'avoir signé un acte appelé « décision convoquant le congrès de l'UDPS pour le 30 au 31 mars 2018 ».

Le congrès de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) convoqué par le secrétaire général, Jean-Marc Kabund, pour désigner le successeur de feu Étienne Tshisekedi est censé débuter dans deux jours. Entre-temps, le ciel semble s'obscurcir pour ce parti politique de l'opposition. Une requête en justice de Tharcisse Loseke, président-délégué de l'UDPS/Tshibala, tend à annihiler les espoirs de ces assises. En effet, pour avoir convoqué ce forum, Jean Marc Kabund, resté fidèle à l'UDPS/aile Félix Tshisekedi, est dans le collimateur de Bruno Tshibala et de ses affidés. Ces derniers continuent de revendiquer le label UDPS et croient incarner le parti laissé par le « sphinx » de Limete de qui ils auraient hérité l'impérium.

C'est en vertu de cette stature que Tharcisse Loseke s'est permis d'ester en justice par voie de citation directe contre Kabund qu'il reproche d'avoir signé un acte appelé « décision convoquant le congrès de l'UDPS pour le 30 au 31 mars 2018 ». À ses yeux, l'intéressé n'en avait pas mandat, au regard de l'article 26 des statuts de l'UDPS qui prévoit qu'en cas de disparition du président national de l'UDPS, le pouvoir de convoquer le congrès revient au directoire du parti et cela endéans un mois. Dans le cas d'espèce, Jean Marc Kabund se serait substitué à cet organe et est passible d'être condamné pour faux en écriture et usage de faux.

C'est donc ce 28 mars que l'incriminé devra être entendu au tribunal de paix de Matete pendant que ses pourfendeurs sollicitent, d'ores et déjà de cette juridiction, sa condamnation au paiement des dommages et intérêts de l'ordre de cent mille dollars payables en francs congolais. À l'UDPS/Limete, on paraît minimiser cette démarche judiciaire qui entre dans le cadre des stratégies concoctées par le pouvoir pour déstabiliser le parti en utilisant comme bras séculier Bruno Tshibala.

Répondant à la requête de Tharcise Lokese, une source proche de ce parti a fait observer que c'est à titre individuel que le Premier ministre, Bruno Tshibala, avait convoqué en décembre 2017 le congrès dit de l'UDPS au mépris des statuts. L'UDPS/Limete n'accorde aucun crédit aux résolutions sorties de ce congrès au terme duquel Bruno Tshibala a été élu par acclamation président de ce parti.

Finalement, qui a qualité pour engager légalement l'UDPS ? La question vaut la peine d'être posée. Les uns et les autres s'accusent et personne ne veut baisser pavillon dans ce débat statutaire qui se déroule dans un contexte où le dédoublement des partis politiques n'est plus de mise. À deux jours de la tenue du congrès de l'UDPS/Limete, il va sans dire que ce feuilleton judiciaire risque de compromettre ce forum pour lequel des énergies ont été dépensées.