Congo-Brazzaville: Genre - La participation des femmes dans les instances dirigeantes des entreprises au coeur d'un débat

Le sujet a été débattu la semaine dernière, à Brazzaville, à l'occasion du mois de la femme, sous le parrainage de l'ambassadeur de France au Congo, Bertrand Cochery.

La « Mixité et leadership des femmes en Afrique, leviers incontournables de performance » est le thème débattu au cours d'un petit déjeuner management par les directeurs généraux, les directeurs des ressources humaines (DRH), les directeurs opérationnels, les femmes dirigeantes et à haut potentiel en entreprise. Ce thème requiert de comprendre, tant au niveau international qu'africain, les obstacles à l'ascension des femmes en entreprise, mais surtout les bénéfices d'une plus grande place des femmes dans les sphères dirigeantes des entreprises. Elle requiert également une prise de conscience globale pour la mise en place de véritables solutions de mixité et de leadership des femmes en entreprise.

Au cours de ce déjeuner de management, les débats ont été orientés vers l'amélioration de la place des femmes dans les entreprises car, selon une enquête menée par la Banque africaine de développement, dans vingt-deux pays africains, juste 23% des femmes sont membres des comités de direction. Elles occupent infiniment les postes d'exécution du fait qu'elles ne sont promues qu'à 36% dans les entreprises continentales tandis que les hommes eux, sont promus à 64%.

Dans son allocution, l'ambassadeur de France au Congo, Bertrand Cochery, a indiqué que l'entreprise fait partie des lieux où l'on doit parler de l'émancipation des femmes. Elles doivent se constituer en réseau sur le plan national ou international afin de mettre en valeur leurs compétences. « Nous devons continuer à éduquer les femmes si nous voulons une société émancipée », a-t-il ajouté.

Pour le directeur général-associé du cabinet Vizeum, Jean Louis Portella, il y a un véritable problème de management pour la prise en compte des femmes dans les instances dirigeantes. Pour la performance des entreprises, pense-t-il, il sied d'intégrer cette force féminine qui constitue la moitié de la planète, parce que c'est la performance des entreprises qui fait la performance des économies.

« C'est un hasard calculé que de choisir de débattre de ce sujet au mois de mars avec les chefs d'entreprise de la place, les DRH de la place, les femmes de la place qui ont de l'ambition et qui pensent qu'elles ne vont pas y arriver, pour leur dire que dans tous les cas, persévérer, parce qu'on a besoin de vous pour la persévérance de l'entreprise. C'est pour encourager nos sœurs à ne pas baisser les bras et surtout dire aux hommes qui aujourd'hui sont encore le modèle dominant qu'il faut à tout prix intégrer la force féminine », a-t-il insisté.

Quant à Jean Louis Portella, l'objectif a été atteint. « C'est notre devoir de dire que plus il y a des femmes dans les comités de direction, plus il y a des femmes dans les conseils d'administration, plus il y a des femmes même dans le gouvernement et mieux se porte l'entreprise », a-t-il signifié.

À l'issue de ce déjeuner management, première de l'année et qui ouvre une série d'activités de la même nature qui auront lieu chaque trois mois, Emilienne Raoul, ancienne ministre des Affaires sociales, a donné son point de vue.

« On a voulu, au cours de ce petit déjeuner, démontrer que les entreprises qui font de la mixité leur cheval de bataille sont des entreprises gagnantes. Elles gagnent, parce que lorsqu'on confie des responsabilités aux femmes, elles les assument entièrement. Elles ont cette intelligence et aussi cette volonté de faire réussir (...) pour que l'entreprise ne meurt pas », a-t-elle indiqué.

Signalons que Vizeum management consulting, organisateur de cette rencontre, propose des publications périodiques destinées à vulgariser le conseil en management, mais aussi à aider les décideurs à mieux comprendre les mécanismes de la performance des entreprises ou du secteur public. Il intervient tant dans le secteur public que privé dans quatre domaines principaux : stratégies et études ; management opérationnel ; capital humain et transformation ; et finances publiques.