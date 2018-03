Congo-Brazzaville: Autonomisation de la femme - Les artisanes de la N'sele déplorent le manque de financement

Au manque de financement s'ajoute celui de débouchés pour écouler leurs produits. « Nous avons la force de travailler, mais sans marché et sans finacement, on ne se sait pas comment avancer », se plaint Bernadette Kudiakubanza. Il va donc de l'intérêt du gouvernement d'organiser ces femmes qui, à travers leur métier, contribuent au développement de l'économie et luttent contre la pauvreté, premier objectif de développement durable auquel le pays a souscrit.

« Ce que nous faisons est un véritable travail d'artiste », indique, pour sa part, Patience Kufinda qui a aussi appris ce métier à sa fille, Grâce Ndiba. Cette dernière affirme que le tricotage lui permet aujourd'hui de financer ses études en esthétique. « Avant, je ne m'intéressais pas à ce travail. Mais au fil des années, grâce à l'insistance de ma mère qui m'a appris à tricoter, je forme aujourd'hui d'autres filles. Ce que je gagne me permet de payer mes frais scolaires et subvenir à mes besoins en tant que jeune fille », déclare Grâce, exhortant les jeunes filles à apprendre un métier pour ne pas se livrer à la débauche.

L'ingéniosité des femmes rurales de la N'sele étonne bien de personnes. Ces femmes qui ont suivi une formation en tricotage, tissage et fabrication des détergents dont le bateriole sont devenues aujourd'hui des formatrices d'autres femmes. Et la toile s'agrandit, parce que plusieurs d'entre elles manifestent le souci d'apprendre ces métiers à première vue anodins mais générant des revenus.

