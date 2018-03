Congo-Brazzaville: Lutte contre les fraudes commerciales - Les associations des consommateurs invitées à jouer leur rôle

Les résolutions de cet atelier permettraient de mettre en exergue, selon le délégué de la Cnuced, Yves Kenfack, le rôle des politiques de la concurrence et de la protection des consommateurs pour une croissance et un développement de l'économie congolaise. Les participants ont examiné les différentes options en vue de faciliter la mise en œuvre de ces nouvelles politiques.

Le séminaire national sur la promotion de la concurrence et la protection des consommateurs en République du Congo a été initié par le ministère du Commerce, des approvisionnements et de la consommation, en partenariat avec la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (Cnuced), la Commission Cémac (Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale), sur un financement de l'Union européenne.

Un séminaire national sur la promotion de la concurrence et la protection des consommateurs s'est tenu, du 26 au 27 mars à Brazzaville, pour tenter de définir de nouvelles politiques, surtout en matière de lutte contre les fraudes commerciales et la traque des commerçants malhonnêtes.

Les produits jugés impropres à la consommation, notamment des aliments, boissons, médicaments... , continuent d'investir les marchés congolais. Les moyens mis en place par les autorités, les saisies et l'incinération des aliments et autres produits impropres ne parviennent pas à dissuader les commerçants véreux.

