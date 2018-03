Sénégal: Politique nationale migratoire - Le plan d'action validé demain

C'est demain que les membres du comité national de pilotage sur la migration vont procéder à l'adoption et à la validation du plan d'action sur la politique nationale de migration au Sénégal.

Cette réunion, qui sera présidée par le ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, Amadou Bâ, verra la participation de plusieurs autres membres dudit comité provenant notamment des ministères impliqués dans la gestion des migrations, des organisations de la société civile, des universités et centres de recherches et du secteur privé.

Selon un communiqué reçu par « Le Soleil », avec un tel document, le Sénégal achève un processus initié en juillet 2015. «Cette politique nationale devant être validée demain est un signal fort adressé au Gouvernement et à l'Assemblée nationale en vue de son adoption et de son suivi, ainsi que vis-à-vis des acteurs et partenaires du Sénégal actifs sur les questions de migration (... )», lit-on dans le communiqué.

Ce document sur la politique nationale de migration est une initiative de la Direction du développement du capital humain (Ddch), de la Direction générale de la planification et des politiques économiques du ministère de l'Economie, des Finances et du Plan.

Le Fond de développement de l'Organisation internationale des migrations (Oim), ainsi que du Projet d'appui à la libre circulation des personnes et des migrations en Afrique de l'Ouest ont déjà apporté leur soutien financier et technique à ce document.