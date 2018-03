Sénégal: Match amical contre la Bosnie - Session de rattrapage pour les Lions

Après son nul (1-1) peu convaincant face à l'Ouzbékistan, le Sénégal dispute ce mardi à 18 heures son second match contre la Bosnie-Herzégovine au Havre. L'heure n'est plus à l'improvisation pour les Lions qui devront rectifier le tir et décrocher un résultat positif pour terminer en beauté cette première phase de leur préparation pour le mondial Russie 2018.

Le match Sénégal-Bosnie de cet après-midi sera l'acte 2 de la préparation des Lions pour la Coupe du monde Russie 2018. Un second test à marquer de façon positive, après la prestation peu glorieuse de vendredi dernier face à l'Ouzbékistan où le sélectionneur national avait misé sur une équipe complètement remaniée. Aliou Cissé a prétexté vouloir faire tourner son équipe et donner du temps de jeu à certains joueurs afin de les impliquer, mais également de tester de nouveaux dispositifs de jeu.

Pour le match de cet après-midi, Aliou Cissé devra apporter tous les réglages nécessaires afin de combler les lacunes constatées face à l'Ouzbékistan. Cette rencontre devrait également permettre de voir une certaine évolution dans le jeu des Lions ; même si, en deux jours (les Lions ne se sont pas entraînés hier), il est difficile de résoudre totalement les problèmes entrevus face aux Ouzbeks.

Des changements sont donc à prévoir et Aliou Cissé est attendu pour placer la barre encore plus haut pour rectifier le tir. Khadim Ndiaye, Kalidou Koulibaly, Pape Alioune Ndiaye, Salif Sané, Sadio Mané, Keita Baldé, Moussa Sow, Mame Biram Diouf n'avaient pas pris part à la rencontre contre l'Ouzbékistan et devront vraisemblablement démarrer contre la Bosnie-Herzégovine.

Déjà privé d'Idrissa Gana Guèye, Aliou Cissé devra pour ce match faire sans son capitaine Cheikhou Kouyaté. Le sociétaire de West Ham, grippé, a pris congé de ses coéquipiers pour retourner en Angleterre.

Le technicien perd ainsi deux pions importants qui sont les seuls à avoir disputé l'essentiel des matchs de qualification de la coupe du monde. A l'inverse, Santy Ngom, auteur d'une première très remarquée, devrait, sans surprise, être reconduit. La victoire sera donc très importante sur le plan psychologique et Sadio Mané et ses coéquipiers sont attendus pour rassurer avant le prochain rassemblement prévu au mois de mai.

Si l'Ouzbékistan est méconnu du public sénégalais, ce n'est pas le cas pour la Bosnie-Herzégovine qui est un cran au-dessus. Comme les Ouzbeks, les Bosniens ne seront pas de l'aventure pour le mondial. Logés dans un groupe dominé par la Belgique, ils n'ont pas réussi à émerger. Mais la 41e équipe au dernier classement Fifa, reste difficile à manœuvrer, donc un sacré client pour les Lions.

Robert Prosinecki qui a succédé à Mehmed Bazdarevic, a fait ses débuts en amical contre les États-Unis (0-0) puis contre le Mexique (0-1), avant de battre (1-0) il y a quelques jours la Bulgarie grâce à un but de Kenan Kodro. Le technicien devra compter sur des joueurs de talents, à l'image d'Edin Dzeko et Miralem Pjanic, pour poursuivre sur cette dynamique.

Le match s'annonce difficile et les joueurs d'Aliou Cissé sont conscients que la tâche ne sera pas facile contre un adversaire beaucoup plus coriace, avec une assez bonne animation offensive. Les joueurs d'Aliou Cissé possèdent les moyens de venir à bout de cette équipe et devront tout donner sur le terrain et aborder cette confrontation avec un seul leitmotiv : la victoire.