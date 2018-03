Angola: La contribution à la sécurité sociale est une question de justice - Jesus Moreira

interview

Luanda — L'Institut national de sécurité sociale (INSS) verse 13 milliards de Kwanzas par mois à 142.548 retraités à l'échelle nationale, dont 35.529 femmes.

Les données ont été communiquées par le secrétaire d'Etat au travail et sécurité du sociale, Manuel de Jesus Moreira, dans une interview à l'Angop, autour de plusieurs questions, notamment l'état actuel de la sécurité sociale (SS) en Angola, les mesures punitives aux entreprises qui s'esquivent de leur paiement et la relation entre l'INSS et les institutions.

Voici un extrait de cette interview:

Comment se caractérise l'état actuel de la sécurité sociale (SS) dans le pays?

Nous pouvons considérer que la SS vat bien au niveau du pays car elle remplit son objectif principal, qui est de verser les pensions à tous les travailleurs et, par là même, à leurs familles qui, tout au long de la vie professionnelle, ont fait des contributions et les inscriptions nécessaires. Ainsi, selon la loi, en cas de décès, vieillesse ou le fardeau avec la naissance d'un enfant, on recoure à la SS pour réclamer son bénéfice, c'est-à-dire sa pension. Par conséquent, l'objectif pour laquelle elle a été créée, est pleinement atteint.

Mais pour remplir cette hypothèse, il est nécessaire de percevoir des revenus qui proviennent des cotisations versées par déduction directe des salaires des travailleurs et de la société elle-même.

Dans ce cas particulier, je dirais que les choses ne vont pas très bien. Nous devons comprendre le contexte socio-économique dans lequel vit l'Angola et, par conséquent, cela se reflète de façon directe dans la vie des entreprises, en ce qui concerne les coûts.

Il y a des entreprises qui, en raison de ce qui précède, ne supportent pas leurs coûts, principalement avec les paiements des salaires et des impôts, ce qui signifie que certains d'entre elles comme un premier dispositif, renvoient des travailleurs, restant avec des fonds de la SS; mais cette situation crée des difficultés à leur perception.

Combien de retraités a le pays?

La SS a 145.201 sociétés ou contribuables enregistrés, contrôle un million 667 mille 814 assurés et verse des pensions à 142 .548 retraités. En ce qui concerne les contribuables, nous avons les secteurs public et privé, avec une série d'entreprises des différentes branches. Aujourd'hui, nous avons un élément favorable à notre conjoncture, qui est le rapport entre le nombre de personnes inscrites à la SS et ceux qui reçoivent des pensions ».

Comment les retraités sont-ils stratifiés? MM: Nous avons 99.322 retraités de sexe masculin, 35.529 femmes et un million 664 'hommes et 503,877 femmes assurés. Le pays compte plus d'hommes actifs que de femmes.

Quelle est la valeur du paiement pour les retraités et de la collecte pour la SS?

En ce moment, le montant du paiement est fixé à 13 milliards par mois, et la collecte, en dessous du montant du paiement, qui est de 10 millions. Cela arrive parce qu'il y a des mois où on perçoit moins, comme en janvier et février. Au cours de cette période, les entreprises font les comptes et, seulement après la conclusion, qu'elles accomplissent leurs obligations, d'où la hausse de la graphique des contributions.

Dans quelle mesure le déficit de l'INSS affecte-t-il le paiement ponctuel des retraités?

La seule institution en Angola qui paie religieusement depuis plus de neuf ans, de 15 à 19, est l'INSS.

Les mécanismes de service au niveau des banques sont-ils satisfaisants voire embarrassants pour ceux qui y vont?

Non. Nous avons un partenariat avec la banque d'épargne et de crédit (BPC), qui est publique, mais nous pensons qu'elle n'a pas fait un bon service selon les directives du Titulaire du pouvoir exécutif. Une façon de mettre fin au monopole est de décentraliser pour les autres unités bancaires du pays.

Une des hypothèses pour le paiement de la pension est la preuve de vie. Comment est-elle observée?

Dans les premiers mois de l'année en cours, c'est-à-dire janvier et février, 22 mille personnes ont fait la preuve de vie. La pension principale, parmi d'autres, est celle de la vieillesse, qui couvre 20% du total des pensions existantes. Ce processus est important afin de pouvoir évaluer l'existence des bénéficiaires réels, afin que les fantômes puissent être découverts en temps opportun.

Quelle est la relation entre l'INSS et les entreprises, pour cette contribution? MM: C'est une relation saine parce que nous continuons à avoir plus de gens inscrits dans la SS. À l'heure actuelle, nous contrôlons 1.667.614 travailleurs. Puisque ces données se réfèrent au mois de février 2018, il est facile de voir qu'il y a plus de travailleurs qui ne sont pas enregistrés.

Si nous prenons en compte les données du recensement de 2014, où nous sommes environ 26 millions de personnes, dont beaucoup ont plus de 60 ans, nous pouvons dire que nous avons un taux de couverture de la population de 20%. Il y a encore beaucoup de gens hors du système de la SS, même avec tous les efforts que le secteur fait ces derniers temps.

Quelle est la procédure que le secteur observe pour les travailleurs indépendants?

Nous avons également enregistré des travailleurs indépendants. Certains en régime spécial, à savoir les religieux, les musiciens et les travailleurs domestiques. À l'heure actuelle, nous comptons 937 travailleurs domestiques, 64 institutions religieuses et 2.467 travailleurs autonomes. Cela nous fait élargir la portée aux gens.

Par conséquent, tout est fait de sorte que les entreprises du secteur public, l'administration centrale et la classe d'affaires puissent, de façon régulière, procéder à l'enregistrement et la contribution des travailleurs.

Tous les secteurs ont-ils régulièrement apporté leur contribution à la SS? Qu'arrive-t-il à ceux qui ne se conforment pas à cette hypothèse?

Curieusement, l'entité qui a la situation régulière avec la SS est la fonction publique, pour une raison simple: ses salaires sont payés par le système de gestion financière du ministère des Finances et la réduction est faite directement pour la SS. Cette situation ne se produit pas avec des entreprises privées, certaines se conforment et d'autres pas; mais nous avons travaillé pour corriger ce mal et pour suivre plus judicieusement à ce niveau.

D'autre part, plus de 12 000 entreprises ne respectent pas les obligations de payer des contributions fiscales à l'INSS. Elles seront donc pénalement responsabilisées.