Angola: La dimension des problèmes sociaux nécessite une interaction permanente avec la population - Un gouvernant

Saurimo — La taille des problèmes sociaux du pays exige des gestionnaires publics une interaction permanente avec la population et un journalisme de plus en plus dynamique et impartiale, a déclaré mardi, à Saurimo, le gouverneur de Lunda Sul, Ernesto Kiteculo.

Le gouvernant a tenu ces propos à l'ouverture du séminaire de capacitation sur le reportage journalistique, qui est promu à Saurimo par le Centre de formation des journalistes (CEFOJOR), en partenariat avec le Ministère de la Communication Sociale, avec la participation des journalistes de divers organes publics et privés de la région est du pays.

Selon Ernesto Kiteculo, la société vit des problèmes actuels et urgents tels que le chômage, la toxicomanie, la pauvreté extrême, entre autres, ce qui exige des gouvernants une nouvelle dynamique dans la mise en œuvre des politiques pour y faire face.

Ces problèmes, a-t-il soutenu, sont devenus une tâche majeure pour les journalistes qui sont capables de diffuser et d'apporter au public des actions visant à améliorer les conditions de vie de la population.

Ainsi, il a conseillé aux journalistes d'investir davantage dans la formation universitaire en vue d'améliorer l'exercice de leurs fonctions, les relations professionnelles, ainsi que d'augmenter le niveau de conscience d'acceptation dans la différence d'opinion, élargissant les voies de recherche et d'impartialité.

Selon le gouverneur, la formation académique permettra au journaliste de mieux comprendre les phénomènes sociaux qui se produisent dans le pays et de les aborder avec efficacité, clarté et connaissance de cause. Ernesto Kiteculo a encouragé le ministère de la Communication sociale à continuer à promouvoir de telles actions de façon permanente pour améliorer le niveau de connaissance de la classe.

Participent à ce séminaire qui de trois jours, des experts de bureaux de Communication institutionnelle de plusieurs institutions publiques, entre autres, qui aborderont outre le reportage journalistique, des sujets tels que la communication institutionnelle et le discours journalistique d'aujourd'hui.

Des actions de ce type ont profité aux journalistes des provinces de Huambo, Cuanza Sul, Bié, Cuando Cubando, Malanje, Cuanza Norte et Uíge.