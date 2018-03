Sénégal: Bilan des 6 ans - Idrissa Seck parle d'échec

«La sécurité est menacée, la justice est manipulée, le système éducatif s'est effondré, la santé est menacée, le chômage des jeunes est massif». Ce sont là des propos d'Idrissa Seck, le président du parti «Rewmi» pour dresser le bilan du président Macky Sall durant les 6 années passées à la tête du pays.

Invité par nos confrères du Groupe Futurs Médias, l'ancien Premier ministre s'est offusqué du «taux extrême» de pauvreté qui règne actuellement au Sénégal. Suffisant pour qu'il invite le président Macky Sall à reconnaître son échec. Car, selon M. Seck, la gestion actuelle du pays «n'est ni sobre ni vertueuse». Et il donne l'exemple de la nomination du frère du président de la République par décret et d'autres actes posés par le président de la République qu'il dit ne guère partager.

Idrissa Seck qui a déjà posé sa candidature pour la prochaine présidentielle entend apporter la rupture. «Je ne serais que président de la République», a-t-il confié aux journalistes. Pour lui, s'il a la confiance des Sénégalais en 2019, il ne serait plus président de «Rewmi».

Il ne serait plus président du Conseil supérieur de la magistrature et entend donner à la justice son indépendance. Toutefois, en tant que président de la République, Idrissa Seck dit fermement : «je remettrais de l'ordre dans le pays». Un ordre qui commence par le respect du code de la route, des règles d'hygiène et surtout par le changement de l'hymne national.

Sur cette question, Idrissa Seck dit vouloir bâtir «la République sénégalaise» et non la République du Sénégal comme c'est le cas à l'heure actuelle. «Cette République sénégalaise sera articulée aux valeurs qui nous sont propres. Et l'hymne national sera changé avec des sonorités wolof, halpulaar, sérerer, etc.» Des changements presque révolutionnaires qu'il veut donner à des Sénégalais «libres et indépendants».