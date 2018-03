Afrique du Nord: Investissements - Les blocs magrébin et anglophone se démarquent du reste du continent

Trois pays d'Afrique du Nord, en l'occurrence le Maroc, l'Egypte et l'Algérie occupent les premières places du top dix des pays les plus attractifs de la région. Il s'agit des conclusions du rapport "Africa Investment Index 2018".

Quant à la sous-région anglophone, le Botswana ouvre le bal avant d'être rejoint plus loin par d'autres géants africains, notamment l'Afrique du Sud et la Zambie.

Après une analyse approfondie du rapport produit par le Groupe Quantum Global, il se dégage un constat majeur. Le continent africain semble bien évoluer à plusieurs vitesses. Ce constat se confirme par le recul des pays miniers. Ceux-ci ne tirent plus la croissance économique africaine. La sélection ainsi présentée s'est fondée sur un total de six facteurs : la croissance, la liquidité, le risque, l'environnement commercial, la démographie et le capital social.

En fonction de ces critères de comparaison, l'Afrique a bien un champion : le Maroc. Il s'agit de la cinquième économie de la région, mais les efforts des autorités marocaines pour renforcer l'attractivité sont indiscutables. Il ressort même de cette étude que les Américains occupent toujours le premier rang des investisseurs directs étrangers en Afrique, juste devant les Britanniques, les Français, les Chinois et les Sud-Africains.

Il n'empêche que, d'une manière générale, les investissements directs étrangers sont actuellement en chute libre. La tendance à la baisse est perceptible depuis les années 2016. Toutefois, les experts du Groupe Quantum Global restent convaincus d'une reprise en vue, plus précisément dans les prochaines années.

Mauvaise nouvelle pour les pays miniers et pétroliers, l'augmentation tant attendue des investissements directs étrangers se fera essentiellement dans les secteurs non pétroliers même si, conviennent-ils, les cours du pétrole enregistrent une belle remontée. Sur cette liste, les dix pays retardataires sont la République Centrafricaine, le Liberia, la Somalie, l'Erythrée, la Guinée équatoriale, la Gambie, la Sierra Leone, la Guinée, Sao Tomé-et-Principe et le Zimbabwe.

Le top dix des 54 pays les plus attractifs

Le Maroc, l'Egypte, l'Algérie, le Botswana, la Cote d'Ivoire, l'Afrique du Sud, l'Ethiopie, la Zambie, le Kenya et le Sénégal.