Afrique: Amical FIFA - La RDC se plie devant la Tanzanie à Dar es Salaam

Photo: Africatopsports

Les Léopards ont été totalement contre-performants, le 27 mars, au Benjamin-Mkapa-National-Stadium, où ils ont succombé face aux Taifas Stars par zéro but à deux.

Le sélectionneur Florent Ibenge a placé Matampi Vumi Ley dans les perches, avec une défense à plat constituée à droite de Djo Issama Mpeko de Mazembe et Glody Ndonda Muzinga de V.Club. Dans la charnière centrale de la défense il a fait confiance à Yannick Bangala Litombo de V.Club et Wilfried Moke de Konyaspor (Turquie). Au milieu de terrain, on a retrouvé Aaron Tshibola de Kilmarnock ( Écosse) qui fêtait sa première sélection avec les A de la RDC, Chancel Mbemba de Newcastle ( Angleterre) et Neeskens Kebano de Fulham en D2 ( Angleterre également). Le trio d'attaque pour cette rencontre a été formé de Yannick Bolasie d'Everton (Angleterre), Firmin Mubele de Toulouse ( France) et Benik Afobe Tunani de Wolverhampton en D2 (Angleterre). Anthony Mossi, Nathan Mabruki, Lema Mabidi, Chadrac Akolo, Junior Kabananga et Britt Assombalonga ont débuté sur le banc des remplaçants.

Du côté tanzanien, le onze de départ du sélectionneur Salum Mayanga s'est constitué d'Aishi Manula, Shomari Kapombe, Kelvin Yondani, Gadiel Michael, Erasto Nyoni, Mohamed Issa, A. Banda, Himid Mao, Shiza Kichuya, Simon Msuva et le capitaine Bwana Ali Samatta, ancien de Mazembe et actuellement à Genk en Belgique.

Le premier quart d'heure de la partie est resté mitigé pour les Léopards qui n'arrivaient pas à imposer leur jeu. Bien au contraire, les Taifas Stars ont joué de manière libérée devant leur public du Benjamin-Mkapa-National-Stadium estimé à vingt-deux mille spectateurs.

Après une première période de zéro but partout, les Léopards sont revenus en seconde période avec de réelles intentions de marquer des buts. Florent Ibenge a procédé à des changements. Dès la 46e mn, Aaron Tshibola a cédé sa place à Lema Mabidi de Raja de Casablanca. Et à la 56e mn, Firmin Mubele a rejoint le banc, alors que Junior Kabanga montait sur l'aire de jeu. A la 64e mn, Benik Afobe Tunani a été remplacé par Britt Assombalonga de Middlesbrough en D2 (Angleterre) qui a fait une bonne entrée, tentant de bousculer la défense des Taifa Stars. Le fils de l'ancien international Asombalanga portait lui aussi pour la première fois, comme Tshibola, le maillot de la sélection du pays de son père. Et Chadrac Akolo de Stuttgard (Allemagne) prenait la place de Yannick Bolasie à la 72e mn. C'est à croire que ce coaching a été déséquilibrant.

En effet, c'est lorsque les Léopards ont été dans un temps fort que sur une contre-attaque quasi anodin, Bwana Ali Samata a repris de la tête, à la 75e mn, un centre venu de la droite, une balle hors de portée du gardien de but. La Tanzanie a donc pris de l'avance au tableau d'affichage contre le cours du jeu. Les Léopards ont continué à se ruer dans le camp adverse pour chercher l'égalisation. Mais sur une autre contre-attaque, Bwana Ali Samata a trouvé, sur une transversale, Shiza Kichuya à la 88e mn. L'attaquant de Simba de Tanzanie a pris son temps pour ajuster le gardien de but Matampi d'une frappe sèche au ras de poteau. Au coup de sifflet final de l'arbitre Sasii, le score a été de deux buts à zéro pour la Tanzanie. Le dernier quart d'heure de ce match a donc été fatal pour les poulains de Florent Ibenge.

Forcément, ce résultat aura une incidence sur le prochain classement Fifa de la RDC et va surtout raviver une crise qui couve déjà entre la Fédération congolaise de football association et le ministre des Sports, Papy Niango, qui apparemment ne souhaiterait plus voir Florent Ibenge continuer à la tête du staff technique des Léopards, d'autant plus que les préparatifs de cette rencontre amicale Fifa du côté congolais ont été émaillés d'incidents, jusqu'à la bouderie de quatre joueurs qui sont arrivés à Dar Es Salaam avant de prendre leur avion pour retourner dans leurs clubs respectifs deux jours avant le match (Mpoku, Masuaku, Ikoko et Kakuta). Outre ces joueurs, on avait déjà évoqué les absences des cadres comme Bakambu et Marcel Tisserand (qui ne figurait pas sur la liste des vingt-sept joueurs retenus pour ce match). L'on apprend que le prochain match amical des Léopards est prévu en mai à Lagos contre les Super Eagles du Nigeria.