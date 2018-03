Ile Maurice: Des déviations importantes en avril

Les trains Urbos 100 seront livrés en mai ou juin 2019. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Infrastructures Nando Bodha, hier, lors du lancement d'une exposition sur le Metro Express à la mairie de Port-Louis. Toutefois, trois mois d'essais seront requis avant que les trains ne soient opérationnels en septembre de la même année. «Nous avons rêvé de métro depuis 1990. Notre vision c'est de faire en sorte que le Sud, le Nord, l'Ouest et l'Est deviennent plus accessibles avec le métro», a affirmé le ministre. Il a également indiqué que Metro Express Ltd, qui gère le projet, a commandé un Environment Impact Assessment dans le cadre du projet. Quant au lord-maire Daniel Laurent, il a expliqué que cette exposition, qui s'échelonnera sur dix jours, a pour objectif de mieux informer le public sur le Metro Express. Après Port-Louis, l'exposition itinérante prendra la direction de la municipalité de Beau-Bassin/Rose-Hill. Elle fera ensuite le tour des autres municipalités et des conseils de district.

