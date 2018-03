Burkina Faso: Attentats du 2 mars 2018 - L'Upc pour le limogeage de Jean-Claude Bouda

C'est le 27 février dernier que le procès de l'affaire Gilbert Diendéré et 83 autres,… Plus »

Le point sur la vie du parti a permis également de faire l'état des lieux des finances du parti, en l'occurrence la situation des cotisations des membres statutaires. Les échanges se sont appesantis sur les préparatifs du congrès ordinaire prévu pour se tenir du 22 au 24 juin 2018 à Ouagadougou. Le secrétaire général national, Adama Sosso, a fait le point des commissions mises en place à cet effet et a invité les uns et les autres à s'inscrire dans lesdites commissions pour relever les défis de l'organisation de ce grand rendez-vous du parti.

Placés sous la houlette du président du parti, Zéphirin Diabré, les échanges ont principalement porté sur la vie du parti et sur l'analyse de la situation socio-politique nationale caractérisée par la récurrence des attaques terroristes.Débutés aux environs de 9 heures 30 minutes, les travaux ont été ouverts par le mot introductif du premier responsable du parti qui a souhaité la bienvenue à tous les membres et réitéré ses meilleurs vœux pour la nouvelle année en cours.

Ceci est un compte rendu de la dernière session ordinaire du Bureau politique national de l'Union pour le progrès et le changement (UPC). La vie du parti et la situation nationale étaient au cœur des échanges.

