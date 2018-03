Sénégal: Décès de Mamadou Diop - Un grand bâtisseur s'en est allé

C'est hier matin que l'ancien maire de la ville de Dakar, Mamadou Diop, s'est éteint à l'âge de 82 ans. Il sera inhumé aujourd'hui, à Yoff Mbélélane, après la levée du corps à 10 heures à l'Hôpital principal. Natif de la capitale, Mamadou Diop a servi la République après son service militaire dans l'armée française avant d'être reversé dans la Gendarmerie nationale.

Officier supérieur de la Gendarmerie et magistrat, il était titulaire de trois doctorats en droit, en histoire-géographie et en philosophie. Il est aussi reconnu comme un grand spécialiste des questions de la décentralisation où il a produit de nombreux ouvrages.

Originaire d'un des 12 pinthies de Dakar, «Diop Le maire», comme on l'appelait, fut un proche collaborateur du Président Senghor puis de son successeur, Abdou Diouf. Son pèrere, Ousmane Diop Coumba Pathé Seck, fut un grand dignitaire de la collectivité léboue du Cap-Vert et membre fondateur du Bloc démocratique sénégalais (Bds) de Senghor.

C'est en 1971 qu'il entra au Palais de la République comme Secrétaire général de la Présidence, appelé par l'ancien locataire à servir la haute administration après son passage à la Cour suprême où il fut avocat général aux côtés du regretté premier président, Kéba Mbaye.

Nommé Secrétaire général de la Présidence, il entra une première fois au gouvernement conduit par Abdou Diouf comme ministre de l'Urbanisme, des Transports et des Travaux publics. C'est à cette époque-là qu'il initia, avec la Banque mondiale, le premier projet des Parcelles assainies de Dakar qui permit à plusieurs familles démunies d'obtenir un terrain viabilisé et un prêt matériel.

A l'époque, il était surnommé «le goudronneur du désert», tant beaucoup de personnes ne voyaient pas l'utilité d'un tel projet dans la capitale. Il aimai se rappeler ce projet des Parcelles qu'il considérait comme son bébé. Dans ce grand ministère des Travaux publics et des Transports, il a osé convaincre les premiers transporteurs privés sur le remplacement des cars-rapides malgré des mouvements sociaux.

Il initia des regroupements de transporteurs avalisés par l'Etat auprès de l'ex-société française Manutention qui représentait Renault. Du ministère des Travaux publics, il atterrit à la Santé. Ce qui était considéré, à l'époque, comme une sanction. Homme de défis, il relèvera le plateau technique avec la construction de nombreux hôpitaux et postes de santé à travers le pays et enverra plusieurs jeunes diplômés de l'université de Dakar en formation pour la gestion des hôpitaux.

Il quitta le Département en fin 1984 et sur sa demande pour se consacrer à son poste de maire de la Ville de la capitale jusqu'en 2001. Il aura battu tous les records à la tête de la ville mais surtout il rendit l'institution crédible auprès des populations et de l'extérieur. Il fut élu président de l'Association des maires du Sénégal (Ams) et vice-président de l'Association internationale des maires francophones (Aimf).

A la chute du Parti socialiste dont il était le responsable régional et membre du Bureau politique, après 2007, il créa son parti, le Bloc démocratique socialiste (Bds) avant d'intégrer le gouvernement de Me Wade. L'ancien maire d'arrondissement de Yoff a fini sa carrière au Conseil économique, social et environnemental (Cese). Récemment, lors du procès de l'actuel maire Khalifa Ababacar Sall, il était appelé à la barre pour témoigner.