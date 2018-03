Sénégal: Actions citoyennes - Le mouvement «Hlm en marche» s'engage

C'est le 27 février dernier que le procès de l'affaire Gilbert Diendéré et 83 autres,… Plus »

Après la création du mouvement « Hlm en marche» le 17 février 2017, Abdoulaye Diouf veut procéder à son lancement officiel le 5 mai prochain. A l'occasion, plusieurs thématiques seront abordées, notamment l'employabilité et l'entreprenariat des jeunes, l'immigration clandestine, le retour volontaire et la réinsertion des émigrés. Ainsi, Abdoulaye Diouf appelle l'Organisation internationale des migrants (Oim), la coopération italienne et Proplast industries à l'accompagner pour la tenue de cette journée.

« Ce centre est mon plus grand rêve comme cela se fait en Europe », dit-il. Le mouvement veut prendre à bras le corps tous les maux dont souffrent les Hlm. Jadis un quartier paisible, les Hlm, au fil du temps, sont devenues, selon Abdoulaye Diouf, un « ghetto » du fait de la forte démographie et de l'avancée du marché. « Si le marché n'est pas délimité, les Hlm vont bientôt disparaître », avertit M. Diouf.

Grâce à cette action, « Hlm en marche » a enlevé toutes les ordures et les gravats qui étaient dans les rues de cette commune de la région de Dakar. Le slogan du mouvement dirigé par Abdoulaye Diouf est : « Cité prospère, propre et verte ». Ainsi, pour faire des Hlm cadre salubre, le mouvement qu'il dirige veut dérouler dans toute la zone une campagne de sensibilisation sur le civisme pour amener les populations à changer de comportement.

Copyright © 2018 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.