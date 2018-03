Sénégal: Le Musée des civilisations noires ouvert au public le 6 décembre prochain

C'est le 27 février dernier que le procès de l'affaire Gilbert Diendéré et 83 autres,… Plus »

Abordant la question de la restitution des œuvres africaines, il a annoncé qu'un débat est déjà ouvert avec désignation, par l'Elysée, de l'historienne de l'art Bénédicte Savoy et l'écrivain et universitaire sénégalais Felwine Sarr pour réfléchir sur la question.

Le ministre de la Culture a annoncé, hier, que le Président de la République, Macky Sall, va procéder, en juillet prochain, à la réception officielle du Musée des civilisations noires dont l'ouverture au public est prévue le 6 décembre 2018. « Ce projet structurant qui plonge ses racines dans la sève nourricière du panafricanisme a connu une gestation longue et parfois difficile mais combien passionnante pour toutes celles et ceux qui ont eu l'opportunité d'accompagner cette fabuleuse aventure en un moment ou un autre », a souligné Abdou Latif Coulibaly.

