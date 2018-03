Ile Maurice: Notation financière - Moody's confirme la réputation de Maurice en tant que débiteur crédible

Moody's maintient la notation financière Baa 1 attribuée à Maurice. C'est ce qui ressort du dernier exercice de notation réalisé par Moody's Investors Service, filière de Moody's Corporation, qui a été publié à New York hier, mardi 27 mars. Un résultat encourageant alors que l'on craignait pour la réputation de Maurice dans le sillage des affaires Platinum Card et Álvaro Sobrinho.

Bien que la notation financière Baa 1 soit la huitième plus haute notation dans l'échelle établie par Moody's Investors Service, elle est porteuse d'espoir. D'autant que cela signifie que le pays est non seulement un bon payeur mais a également la capacité d'honorer ses obligations par rapport aux dettes et créances contractées sur le long terme.

Élément non-négligeable : la capacité de Maurice à non seulement honorer ses dettes de toutes catégories mais aussi à tenir son engagement par rapport à des créances de premier rang non garanties. Le recours à de telles créances implique une obligation non moins contraignante. Il s'agit de la capacité d'attribuer à de telles créances le statut de charge prioritaire sur l'actif de l'emprunteur au cas où les choses tournent mal. En d'autres mots, l'engagement à rembourser ce type de créances en premier.

Niveau de risques modéré

Pour justifier la reconduite de la note qu'ils ont attribuée à Maurice, les analystes de Moody's Investors Service avancent deux arguments. Le premier : la forte croissance économique enregistrée par le pays d'une part. D'autre part, ils soulignent la résilience de notre structure macro-économique face à des soubresauts de tout genre.

Pour les analystes de Moody's Investors Service, l'économie de Maurice a fait la démonstration en termes de la croissance de ce dont elle est capable de réaliser. Ils font remarquer qu'au cours de ces dix dernières années, la croissance était d'une moyenne de 3,9 %. «L'économie mauricienne n'a pas connu de récession depuis 1980.»

Le second argument de Moody's Investors Service concerne la possibilité que le gouvernement parvienne à stabiliser le montant de sa dette autour de 55 % du Produit intérieur brut (PIB). Selon la dernière édition du tableau de bord de Statistics Mauritius, pour l'exercice 2016-17, le montant des dettes totales de Maurice représentait 64,9 % du PIB.

L'attribution d'une notation positive vaut son pesant d'or aux yeux des investisseurs. La notation financière sert de critère pour l'engagement de projets d'investissement dans un pays. C'est une indication que le risque d'investir à Maurice est négligeable. La notation Baa 1 indique ainsi que le niveau de risques associés à l'octroi de crédit en ce qui concerne Maurice est modéré.