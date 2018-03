Ile Maurice: Affaire Platinum Card - «Le gouvernement au courant depuis début 2017», clame Duval

Autre sujet abordé : les collateral damage de l'affaire Álvaro Sobrinho. Outre les quatre démissionnaires de la Financial Services Commission et René Leclézio du Board of Investment, Xavier-Luc Duval affirme que le nom de Gérard Sanspeur s'ajoute à cette liste. «Il a été mis à l'écart de l'Economic Development Board parce qu'il était réfractaire au fait qu'Álvaro Sobrinho puisse se procurer des villas», avance le leader de l'opposition.

Xavier-Luc Duval affirme que le Premier ministre a noyé le poisson. Lors de la PNQ, le leader de l'opposition a demandé au chef du gouvernement depuis quand il est au courant de l'affaire Platinum Card. En guise de réponse, ce dernier a préféré montrer une photo d'Aurore Perraud et d'Alvaro Sobrinho. Il insiste : le gouvernement était bel et bien au courant depuis début 2017.

