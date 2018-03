Madagascar: Sixième art - Ovation au théâtre

Le 27 mars est la journée mondiale du théâtre ! Mais ce sixième art est bien trop important qu'un seul jour ne suffirait pas aux artistes pour faire l'ovation dans la Grande Ile.

Quand le théâtre se conjugue avec d'autres disciplines, le mélange ne peut être qu'agréable dans tous les sens du terme. Théâtre, danse et chant lyrique se rejoignent pour scruter de drôles d'émotions laissées par des souvenirs, des choses, des arts, des sculptures... et qui font toute une histoire. Tout ceci, fait de la pièce « Ty sarisikotrao Madama » une histoire en tête, un conte défilant dans une tête de fou, est un mélange de jeux de corps, de voix et d'énergie donnant à voir au public des tableaux organiques vivants.

Blason redoré. Contrairement aux dires, le théâtre malgache peut séduire la jeune génération. Si l'on se fie à l'intéressement du public essentiellement constitué par des adolescents et de jeunes adultes dimanche. 13 acteurs de l'Association des Artistes du Théâtre Malgache ont redonné vie à cette belle histoire pleine d'humours, mise en scène par Haja Ravaloson. En résumé, Zefine et Armand sont tombés amoureux l'un de l'autre. Mais la vie n'est pas toujours en rose. Mbato Ravaloson a rappelé l'historique de cette toute première pièce théâtrale « représentée à Antananarivo en 1899 au théâtre Ambatovinaky. Avant, cette pièce a été composée de cinq actes, mais l'objectif étant de faire revivre le théâtre surtout pour les jeunes » relate l'acteur. A la fin de la représentation, les acteurs ainsi que les spectateurs ont chanté ensemble « Mifankatiava ihany » pour rendre cet événement inoubliable. Pour marquer la date d'hier d'une pierre blanche, 21 acteurs ont reçu la distinction honorifique à la bibliothèque nationale Anosy. Une reconnaissance qui a pour but de redonner sa lettre de noblesse au théâtre malgache.

Liste des acteurs élevés au rang de :

Chevaliers de l'ordre des arts, des lettres et de la culture

Julie Andriamahenina

Ludia Stéphanie Hantanirina

Charlot Tojohery Raharison

Andriamihaja Rakotondrafara

Dieu Donné Randrianarivony

Officiers de l'ordre des arts, des lettres et de la culture

Elina Julienne Rasamoelina Rabary Njaka

Esther Mbolatiana Razafindrangita

Fara Razaiarilala

Commandeurs de l'ordre des arts, des lettres et de la culture

Janoelah, Jimmy Nirina Norosoa

Dema Tiana Noely Rabenimanana

Christiane Ramanantsoa

Jospeh Alain Ramanoelina

Thomas Raoelijaona

Mair Fleur Rasoanirina

Berthe Angèle Rasoarinosy

Haja Milijaona Ravaloson

Haja Samoelina Ravaloson

Noeline Ravaoarimanana

Armand Razafimanantsoa

Raymond Razanaparany

Liliane Razaonirina