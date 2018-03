Madagascar: Fianar Reggae concert - Le rendez-vous des « reggaemen » à Fianarantsoa

Echanges, débats et résolutions ! Les résultats escomptés sont acquis, selon les… Plus »

Les « reggaemen » ont eux aussi le devoir de restaurer la mauvaise image que le Reggae et le Rasta ont dans le pays. Cette tournée sera aussi agrémentée de diverses actions sociales et culturelles par le biais d'une collaboration étroite avec un projet de Mashmanjaka.

Ce concert unique marquera le point de départ d'une tournée dans plusieurs villes et villages de Madagascar. D'après Reggasy, initiateur de l'évènement, « Nous nous devons de partager au maximum de personnes notre vision des choses et pour ce faire, nous nous devons de sillonner toute l'île afin de véhiculer au mieux notre vision du monde» explique-t-il.

Samedi, Eka Zaho et Mafonja d'Antsirabe, MS Roots 501 de Moramanga, Jah Roots Malagasy Vibration d'Antananarivo, BlackMan et Roots Lion de l'île de La Réunion, Reggasy de Fianarantsoa se relayeront sur la scène de l'Alliance française. De même, la restitution d'une résidence musicale de création qui porte le nom de Solid Jah viendra grossir les rangs.

