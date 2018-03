Madagascar: Se tourner vers le passé pour éclairer l'avenir

Le souvenir des événements tragiques de 1947 semble s'estomper chez les Malgaches de ce début du XXIe siècle.

La majorité de nos compatriotes sont nés bien après et n'ont donc pas ressenti dans leur chair, les souffrances endurées par les acteurs de ce soulèvement. Dans le contexte actuel, il est bon de rappeler ce qui s'est passé car c'est notre histoire, et elle doit inspirer la jeune génération.

Il y a 70 ans, avait lieu ce soulèvement qui fut réprimé dans le sang. L'histoire officielle affirme que le MDRM en fut l'instigateur, et les autorités coloniales purent briser totalement ce mouvement qui voulait obtenir l'indépendance de Madagascar par les voies légales. La répression fut terrible et le chiffre de plusieurs dizaines de milliers de morts fut évoqué. Mais jusqu'à présent, les archives qui peuvent être consultées, n'ont pas été véritablement exploitées. On évoque une machination qui a permis de pointer du doigt les dirigeants du M.D.R.M. La célébration de ces événements sanglants est d'en revoir le déroulement. Ceux qui les ont vécus sont de moins en moins nombreux et leurs témoignages n'ont plus la force qu'ils pouvaient avoir dans le temps.

Mais on peut cependant retenir le courage dont ils ont fait preuve et leur stoïcisme dans l'épreuve. C'est une leçon que la génération actuelle peut retenir et s'inspirer pour affronter les difficultés rencontrées aujourd'hui. Les Malgaches doivent actuellement affronter l'insécurité, la pauvreté ou la corruption. Ils ne veulent plus penser à ce passé qui est bien loin derrière eux. Et pourtant, s'ils prenaient la peine de l'analyser, ils pourraient en tirer profit. Certains diront qu'il ne faut pas ressasser des souvenirs aussi cruels, mais on peut les utiliser pour trouver la volonté d'aller de l'avant. Il est utile de se tourner vers le passé pour éclairer l'avenir.