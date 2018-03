Madagascar: Agriculture naturelle - Un marché est ouvert vendredi

Les fruits et légumes issus de l'agriculture naturelle, commencent à attirer de nombreux consommateurs dans la Capitale.

Raison pour laquelle, un marché est ouvert ce vendredi devant le kiosque de l'Office Régional du Tourisme d'Analamanga (ORTANA) à Antaninarenina, selon les explications d'un responsable au sein de l'association Agrinature, promoteur de ce projet. En fait, la production des paysans ayant suivi la technique de l'agriculture naturelle et ce, suivant l'encadrement des techniciens de l'association et des experts japonais, y sera exposée. On peut citer entre autres, les carottes, les pommes de terre, l'ail, l'oignon, les courgettes, le navet, le radis, les bananes et l'ananas.

Avantage. Rappelons que l'agriculture naturelle a été lancée depuis plus de trois ans à Madagascar par l'association « Agrinature » en partenariat avec l'ONG Shumei Internationale basée au Japon. Il s'agit notamment d'une technique dite « Shumei » qui n'emploie ni pesticide, ni herbicide, ni engrais chimique, ni fumier tout au long du cycle de production agricole. En revanche, l'utilisation des composts faits à partir d'herbes séchées et des végétaux frais tels que le « Tanamasoandro » ou le « Radriaka », très répandus en culture sauvage à Madagascar, est privilégiée dans le dessein de maintenir le sol humide et friable. Comme avantage, c'est facile à pratiquer par les paysans car le coût de production est minime. Par contre, les consommateurs peuvent manger des aliments sains à meilleur goût. Les produits agricoles naturels sont également conservables plus longtemps.