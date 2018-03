Madagascar: Lalangina - Trois morts durant l'attaque des « dahalo » munis de kalachnikov

Echanges, débats et résolutions ! Les résultats escomptés sont acquis, selon les… Plus »

Ayant volé 28 zébus, les malfaiteurs ont tué trois habitants du village et un autre a été grièvement blessé avant de s'enfuir vers la commune d'Ambalakindresy, district d'Ambohimahasoa. Toujours ce 25 mars, mais cette fois-ci dans le district d'Ikalamavony, une trentaine de « dahalo » armés de fusils de chasse ont tenté de voler des bœufs dans le pâturage d'un éleveur de bovidé dans le fokontany de Bedray, commune rurale de Fitampito. Heureusement que les habitants ont pu repousser les envahisseurs. Deux « dahalo » ont été tués et un autre gravement blessé.

On vient d'entendre la mise en place des bataillons de commandos destinés à sécuriser les zones réputées rouge en matière de sécurité comme Menabe, Ihorombe, Bongolava, Atsimo-Atsinanana, et Haute Matsiatra. Mais cette initiative semble infructueuse dans la mesure où les « dahalo » ne cessent de sévir et font toujours des morts. Ce qui s'est passé dans le district de Lalangina le 25 mars dernier en est la preuve. Une soixantaine de « dahalo » armés de fusils d'assaut kalachnikov et d'armes blanches ont attaqué le village d'Analamasina, commune rurale d'Alakamisy Ambohimaha.

