Madagascar: Conseil de gouvernement - Adoption du statut de l'OMH

Il a été décidé, lors du conseil de gouvernement d'hier, l'adoption du décret fixant le statut et les attributions de l'Office Malgache des Hydrocarbures (OMH).

D'autres décisions prises lors de ce conseil, l'adoption du décret portant réorganisation de l'Institut National de la Décentralisation et du Développement Local (INDDL) ainsi que la nomination de personnels dans le corps des inspecteurs généraux, contrôleurs généraux et commissaires de police. Et comme il fallait s'y attendre une série de communications verbales.

Il s'agit, entre autres, de la première réunion du comité sectoriel malgacho-marocain sur l'exploitation minière et l'enrichissement des minerais au Maroc en mai 2018 ainsi que du projet compensation des coûts de transport urbains et suburbains d'Antananarivo, Antsirabe, Antsiranana, Fianarantsoa, Mahajanga, Toamasina et Toliary.