Madagascar: Ngah Tax Olo fotsy - Bientôt sur la scène internationale

Après le passage du cyclone Enawo à Sambava, le jeune rappeur a organisé un téléthon. Un geste touchant Zoky Vonjy qui a commencé à le remarquer. « Il a du talent et il peut aller très loin. J'ai donc décidé de lui apporter mon soutien. Nous avons commencé à travailler ensemble », raconte le député de Sambava. Ils ont tourné « Azafady », un clip avec le producteur René Lemoine. Prochainement, Ngah Tax Olo fotsy va partir en tournée dans toute la SAVA au mois d'avril et poursuivra son aventure musicale à Paris. Il restera dans la capitale française pendant quatre mois.

