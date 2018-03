Madagascar: Bicentenaire de London Missionary Society - Exposition et concert par la chorale Orimbato Ambatonakanga

Deux jubilés en un pour la chorale Orimbato Ambatonakanga. La chorale de la Fjkm Ambatonakanga soufflera ses 45 bougies tout en célébrant le bicentenaire de London Missionary Society

Théâtre de l'histoire, la Fjkm Tranovato Ambatonakanga fait partie des quatre « Memorial Church » construits par les missionnaires anglais. Mettant un point d'honneur à cet angle, le bicentenaire de London Missionary Society sera célébré en grandes pompes. Coïncidant avec les 45 ans de la Chorale Orimbato, les festivités s'étendront durant le week-end de pâques à l'« Akany Rasolofoson» à Ambatonakanga.

Une exposition dévoilera une partie de l'histoire. Dès les premières années du London Missionary Society à Madagascar jusqu'aux œuvres multiples qu'ils ont entamées au sein de l'église et de la société. Certaines photos relatent les évangélisations, et les partitions multiples sur l'apprentissage des « hymnes» et les « Tiona ».

Dans la même foulée, la chorale présentera un gala de chant devenu une tradition à chaque dimanche de pâques. Cette année, le répertoire se fera avec les recueils choisis dans la Tiona Ffpm hymns dans la langue originale. Les chansons de l'« antema » en malgache ne sont pas à exclure sous les sons des cordes du Quatuor Squad.

Selon Jacques Bruno Ramanamirija, ce concert sera une adoration et glorification de Dieu pour cette double célébration. Les forces vives au sein de la Paroisse vont exécuter tour à tour des chants d'adoration et de louanges au Seigneur pour marquer l'union des Fidèles et leurs reconnaissances. Une ambiance à la fois festive et de recueil pour raffermir la foi chrétienne.