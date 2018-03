Angola: Création des conditions pour l'exemption et la simplification des visas

Luanda — Le Service de Migration et Etrangers (SME) a crée des conditions techniques et humaines pour la mise en application de l'exemption et simplification des procédures administratives pour la concession des visas de tourisme aux citoyens de 61 pays, laquelle entre en vigueur à partir du 30 mars prochain.

Le directeur-général du SME, Gil Famoso da Silva, qui a tenu ces propos mardi, a indiqué que les postes frontaliers du pays étaient prêts à recevoir ces personnes.

Le SME a crée, à cet effet, une plateforme "web" à laquelle les intéressés devront accéder en 72 heures, et obtenir un pré-visa qui garantisse l'arrivée sur le sol angolais pour 30 jours et 90 jours par an.

Il a informé, par ailleurs, que les citoyens des pays concernés par la simplification des visas de tourisme pourront adresser cette demande auprès des consulats de la République d'Angola à l'étranger.

Dans une déclaration faite en marge de la visite des ministres de l'Intérieur, Ângelo Tavares, et des Transports, Augusto Tomás, la salle d'émission des visas de tourisme à l'aéroport de Luanda, il a considéré que le système adopté était plus adéquat, tenant compte du nombre élevé des touristes qui doivent affluer aux frontières nationales.

"Actuellement, il y a un travail de coordination entre divers organes de sécurité et d'ordre public pour maintenir un contrôle scrupuleux du processus d'entrée, de séjour et sortie des citoyens étrangers concernés par ce décret », a-t-il dit.

Selon lui, l'exemption et la facilitation des visas de tourisme ne présupposent pas le non respect des formalités applicables aux postes-frontière, notamment la présentation du passeport valide, la preuve des moyens de subsistance ou l'obligation de déclarer le local d'hébergement.

Considérant le Plan intermédiaire défini par le Gouvernement pour améliorer le climat des affaires et l'augmentation de la production ainsi que la compétitivité nationale, le Chef de l'Etat a signé un décret permettant l'exemption des visas à cinq pays, dont le Botswana, Île Maurice, les Seychelles, le Zimbabwe et le Singapour.

Le même décret autorise l'exemption et la simplification des procédures administratives pour la concession de visa de tourisme aux citoyens de 35 pays.

Des pays concernés, neuf sont de l'Afrique, notamment le Lesotho, Madagascar, le Malawi, Cap-Vert, São Tomé et Principe, le Maroc, le Swaziland, l'Algérie et la Zambie et huit d'Amérique (l'Argentine, l'Uruguay, le Brésil, le Canada, le Chili, Cuba, les Etats-Unis d'Amérique et le Venezuela) et sept d'Asie (la Corée du Sud, les Emirats Arabes-Unis, la Chine, l'Indonésie, l'Israël et le Japon).

La simplification des procédures administratives pour la concession des visas de tourisme concerne aussi les Etats Membres de l'Union européenne et huit autres Etats de l'Europe, notamment la Norvège, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la République d'Islande, la Principauté de Monaco, la Fédération Russe, la Fédération Helvétique et l'Etat du Vatican.

L'Australie, la Nouvelle Zélande et le Timor Oriental sont les trois Etats de l'Océanie qui bénéficient de mécanisme de simplification des procédures administratives pour la concession des visas de tourisme.