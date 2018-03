Congo-Kinshasa: Le torchon brûle à l'Udps - Loseke traîne Jean-Marc Kabund en justice !

L'affaire de la convocation du congrès de la fille aînée de l'opposition fixé du 30 au 31 mars semble avoir déterminé Tharcisse Loseke à ester une action en justice contre Jean-Marc Kabund. La première audience pourrait se dérouler aujourd'hui, mercredi 28 mars 2018 devant le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Matete.

Comme dans un combat des fauves, la démarche de Loseke dévoile, ici, le début d'un long feuilleton judiciaire dont la finalité serait, plus tard, lors de la présentation des candidatures, d'éliminer Félix Tshisekedi et ses affidés de la course au pot aux roses. Au fond, Loseke dénie à Jean-Marc Kabund le droit d'engager l'Udps dont il est, lui, le Président Délégué, depuis la tenue du Congrès qui porta, en décembre 2017, Bruno Tshibala Nzenzhe, à la tête de ce parti historique, avant qu'il n'en devienne, avec un minimum de recul, l'autorité morale. Donc, tout est à prendre au sérieux.

Plus d'une année après la mort impromptue d'Etienne Tshisekedi, le 1er février 2017, à Bruxelles, ses lieutenants s'entrebouffent. Bruno Tshibala était le premier à tenir un congrès à Kinshasa. A la fin de cette semaine, un deuxième congrès est prévu à Limete, au siège de l'Udps. Là, Félix ainsi que les autres fidèles des fidèles tiennent encore à garder la dragée haute, pourvu qu'aux prochaines élections, l'Udps rivalise d'ardeur avec tous les autres partis engagés dans les empoignades annoncées pompeusement pour le 23 décembre 2018.

D'ailleurs, la Résolution d'hier, au Conseil de Sécurité, siégeant à New York, en a fait une date infranchissable et, même, dans une certaine mesure, une date fétiche dont le suivi, à la seconde près, devra faire basculer la RD. Congo dans une nouvelle ère de l'alternance démocratique au summum de l'Etat.

Ce week-end, à Kinshasa, Valentin Mubake, un autre vieux conseiller politique d'Etienne Tshisekedi affirmait avoir introduit une missive auprès du Ministre d'lntérieur, pour lui demander de postposer l'insertion de l'Udps sur la liste de partis et regroupements politiques, appelés à concourir au suffrage universel direct, tant que l'embellie et la réconciliation de ses différentes fractions n'aura pas été de mise.

Et, de son côté, François Lusange Ngiele, parlant au nom des Fondateurs, avait une toute autre lecture de la chose. Pour ce dernier, en effet, il était question d'envoyer une lettre en bonne et due forme à Maman Marthe Tshisekedi, l'invitant à remplacer le Feu Etienne Tshisekedi dont le corps traîne encore à Bruxelles, au sein du Collège des Fondateurs qui, lui, pourrait convoquer, à l'en croire, le vrai congrès de l'Udps.

Si l'on ajoute Corneille Mulumba, avec les pionniers de l'Udps et, si l'observe ce qui se passe aujourd'hui au sein du Groupe parlementaire "Udps & Alliés", il y a bien lieu de faire retourner Tshisekedi plusieurs fois dans son funérarium.

"Jamais, de son vivant, l'on avait connu autant de groupuscules", soutient un combattant de première heure, sous le sceau de l'anonymat.

Et, finalement, au comble tout, lorsque Félix signe une alliance avec Bazaïba, une ancienne de l'Udps, passée au Mlc de Bemba, actuellement, à la CPI, et Vital Kamerhe, le leader de l'UNC, un transfuge du PPRD, devenu Opposant, quelque 24 heures après, Jean-Marc Kabund, le très remuant Secrétaire Général, le résonne autrement et remet en cause sa signature.

Il y a de quoi s'interroger, vraiment, où l'Udps ? Et comment, dans cette escarcelle électorale faite des angles à arrondir, tous ceux qui s'autoproclament "successeurs de Tshisekedi", pourraient atteindre le but initialement visé, depuis 1982, date de la fondation de l'Udps, pour la conquête du pouvoir d'Etat ?