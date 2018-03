"Eee, lipa ekomi 300 eee", comprendre le pain se vend maintenant à 300 FC. Voilà une soudaine revendication faite par la population venue assister hier, mardi 17 mars 2018, à la matinée politique du Pprd censée présenter et installer le comité exécutif de ce parti au district de Funa.

Tout discours bu, lors de cette deuxième sortie grand public du Pprd, sous l'impulsion de son nouveau secrétaire permanent, Emmanuel Ramazani Shadary, cet instant a été décisif. Alors que certains lisaient là des actes des personnes infiltrées parmi la foule pour stopper la dynamique qui s'imprime au parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, Emmanuel Ramazani Shadary a, quant à lui, saisi cet appel de pied lancé par des compatriotes écrasés sous le poids de l'inflation. Il a, en bon orateur, pris la foule au mot pour répondre de manière claire sur cette problématique.

Le Pprd, principale force politique de la Majorité présidentielle, compte, selon lui, peser de tout son poids pour plaider auprès des autorités surtout, le Ministre de l'Economie afin qu'il n'y a ait pas hausse du prix du pain. Loin de cette réponse urgente face aux préoccupations d'une foule ayant rempli la place Ymca où se tenait le rendez-vous politique du Pprd, Ramazani Shadary est revenu sur le leitmotiv de la rencontre.

Focus

C'est donc à noter. Le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie se met au pas des enjeux de la bataille électorale de décembre 2018. Après la Tshangu, le week-end dernier, le Pprd, sous l'impulsion de son nouveau secrétaire permanent, Emmanuel Ramazani Shadary, a, ce mardi 27 mars 2018, mis le cap vers le district de la Funa. A la place Ymca, à Kalamu, un lieu hautement symbolique et situé au cœur même de Kinshasa, Ramazani Shadary a procédé à la présentation et installation du secrétaire exécutif provincial et des secrétaires exécutifs communaux de la Funa, qui est à la fois district et une circonscription électorale.

Dans un stadium d'Ymca plein comme un œuf, le Secrétaire Permanent du Pprd n'a pas manqué d'abreuver les bases venues de Bandalungwa, Bumbu, Kalamu, Kasa-Vubu, Makala, Ngiri-Ngiri, Selembao. S'exprimant en lingala, Emmanuel Ramazani Shadary a insisté sur la ferme volonté de cette formation politique à gagner les élections à tous les niveaux aux prochaines joutes électorales.

Sur le pied de guerre, le Pprd, par son SP, insiste pour affirmer et consolider son leadership. Au passage, Ramazani Shadary, avec sa touche personnelle, tacle ces politiques qui, hier, envoyaient des gens dans la rue devenir aujourd'hui des grands chantres des élections. "Pourquoi avoir poussé des gens à la mort puis accepter les élections proposées depuis ", interroge-t-il. «Nous voulons des candidats présidents réellement congolais. Après la Tshangu, nous sommes ici. Nous voulons gagner les élections à tous les niveaux. On refuse qu'un italien puisse concourir à la présidentielle pour prétendre devenir président de la RDC» a dit Ramazani Shadary.

Il sied de noter que Julie Mambulu a été investie comme nouveau numéro Un du Pprd à la Funa. A ses côtés, toute une flopée d'autres personnalités ont été nommés à tous les niveaux pour être les fers de lance du Pprd dans le corps-à-corps sur terrain afin de baliser une écrasante victoire de ce parti lors des élections de décembre. Sensible au casse-tête des kinois face à la hausse du prix du pain, le Pprd s'est engagé à plaider auprès des autorités compétentes pour que les différentes formes de pains mises à la disposition des kinois soient vendues au prix habituel.

Dans la foulée de cette mutation d'approche au Pprd, d'aucuns notent que cette formation politique connaît une cure de jouvence car, bien de jeunes commencent à manifester et leurs ambitions au sein du Pprd et l'intention d'y adhérer. Au-delà des cameras et des regards, le nouveau secrétaire permanent du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie a confié que ces descentes sur terrain ne sont pas des manifestations d'une campagne ou précampagne électorale mais, bien loin de ce point de vue, le Pprd est et a toujours été une formation politique en campagne.