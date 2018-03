Tanzanie/Congo-Kinshasa: Faute de moyens et préparation bâclée - Les Léopards tombent à Dar-es Salem devant les Taïfa Stars (0-2)

Les Léopards de la République Démocratique du Congo ont été battus par les Taifa Stars de la Tanzanie (0-2), hier mardi 27 mars au Benjamin Mkapa national stadium à Dar-es-Salaam, en match amical de la date Fifa.

D'après les sources concordantes, les Léopards ont été affectés dans leur moral par un très mauvais voyage de Kinshasa pour Dar-es-Salaam, faisant une escale de 3 heures à Addis-Abeba, selon la volonté du Ministre des Sports, Papy Nyango. Très fâchés, alors qu'ils étaient déjà sur place à Dar-es-Salaam, quatre Léopards et non des moindres, à savoir : Paul-José Mpoku de Standard de Liège en Belgique, Gaël Kakuta (Amiens/France), Arthur Masuaku (West Ham/Angleterre) et Jordan Ikoko (Guingamp/France) ont dû quitter le groupe, dans la nuit de dimanche à lundi 26 mars. Yannick Bolasié et Neeskeens Kebano qui voulaient eux aussi emboiter les pas, sont revenus sur leur décision.

Les autres, par contre, ont accepté de jouer uniquement ce match pour ne plus revenir, au cas où pareilles conditions persistaient. Lesquelles ? Sur le site de la Fecofa, Papy Nyango aurait bloqué les ordres de mission des joueurs, et a ensuite imposé le long trajet passant par Addis-Abeba, avec une escale de près de 6 heures. Conditions que les Léopards n'ont pas du tout accepté et que Papy Nyango reconnaît, justifiant son souci d'épargner la République des dépenses inutiles.

«il faut savoir que rien qu'avec les équipes de football de moins de 17 ans, moins de 20 ans et les Léopards seniors, nous atteignons près d'un million de dollars américains. Et je ne crois pas que nous manquons de ponts, écoles à construire ; des hôpitaux à entretenir pour n'affecter qu'un million de dollars au profit de football», s'est-il exprimé sur les ondes de radio okapi.

Selon lui, le ministre a le droit d'apprécier pour approuver ou signer un ordre de mission : «Vous ne m'amenez pas des jeunes gens qui coûtent 30 ou 40.000 dollars pour un match amical. Je suis en droit de me poser des questions : tous ces prestigieux professionnels qui quittent l'Europe pour venir jouer en Afrique centrale, pourquoi on ne les regrouperait pas dans les environs de leurs lieux de prestation ? Cela coûterait moins à l'Etat. Parce que lorsque moi, j'engage les équipes, je dois aussi me justifier vis-à-vis de notre trésorerie», se défend-il.

C'est le recto de cette affaire qui fait tâche d'huile. Mais, au verso, les difficultés des Léopards ont commencé à Kinshasa où certains joueurs évoluant en Europe ont eu du mal à obtenir des passeports au ministère des Affaires Etrangères. Conséquence, une séance d'entrainement a été ajournée à Kinshasa. Deuxième couac, le long trajet ; troisième : le désagrément à Dar-es-Salaam où ils n'ont eu droit qu'à 30 minutes d'entrainement dimanche, faute d'éclairage au stade. Tous ces facteurs ont joué pour une mauvaise prestation.

Sur terrain, Florent Ibenge a aligné Matampi Vumi- Issama Mpeko- Ngonda Muzinga- Moke Wilfred- Bangala Litombo- Chancel Mbemba- Aaron Tshibola (Lema Mabidi 46')- Neskens Kebano- Yannick Bolasie (Cédric Akolo 72')- Benik Afobe (Britt Asombalanga 64') et Firmin Mubele (Junior Kabananga 56'), la RDC a résisté dans les 45 premières minutes, avant de sombrer. L'ancien attaquent de Mazembe, M'bwana Ali Samantha a ouvert le score à la 74ème minute, et Yahya Shiza Ramadhani a alourdi le score à la 88ème minute. Une défaite qui, assurement, aura des conséquences néfastes dans le prochain classement mondial de la Fifa. La RDC occupe actuellement la 3ème place en Afrique et 39e au monde.