Ile Maurice: Littérature créole - Le Rodriguais Patrick Jean Louis primé

«Gaspar...anba lonbraz Bwadoliv». C'est le roman qui a été primé au second concours littéraire de la Creole Speaking Union. L'auteur : Patrick Jean Louis. Cet ouvrage, explique-t-il dépeint la relation entre père et fils.

Une équipe dirigée par le Pr. Arnaud Carpooran a fait le déplacement à Rodrigues pour la remise de prix. Ce dernier et Rose De Lima Edouard, commissaire des Arts et de la culture, estiment que le roman de Patrick Jean Louis marque un tournant dans l'histoire et la littérature créole.

«C'est un jour mémorable pour notre histoire culturelle car après tant d'années d'efforts pour la reconnaissance et la valorisation de la culture rodriguaise, nous voyons aujourd'hui qu'avec les partenaires tels que la Creole Speaking Union, notre combat est reconnu», se réjouit Rose De Lima Edouard.

Mieux connaître l'histoire rodriguaise

Au dire de la commissaire des Arts et de la culture, ce roman exprime l'identité rodriguaise et valorise davantage l'île. «En même temps, il permet aux chercheurs de mieux connaître notre histoire.»

Rose De Lima Edouard a, par ailleurs, ajouté que deux projets très importants pour la commission des Arts et de la culture sont en bonne voie. Il s'agit notamment du dictionnaire kreol rodriguais et celui de la révision des spécificités linguistiques et ethnographiques de Rodrigues. Projets qui bénéficient du soutien de la Creole Speaking Union. Dans la foulée, elle a demandé l'aide de l'union pour deux autres concours, Diego Rodriguez et Jean Baptiste Melotte.

De son côté, le Pr Arnaud Carpooran a fait ressortir que l'île Rodrigues profonde se dégage de ce roman, écrit sous un pseudonyme, dès la première page. Ce qui a motivé la décision d'attribuer le premier prix à Rodrigues.

Ni militant ni politique

«Ce roman n'est ni militant, ni politique. C'est un roman littéraire qui se manifeste de lui-même. Le livre est rodriguais en lui-même», souligne le doyen de la faculté des sciences sociales et humaines de l'université de Maurice. D'ajouter que cet ouvrage s'est tout de suite démarqué du lot. «Patrick Jean Louis crée l'histoire à sa manière.»

Le Pr Arnaud Carpooran est d'avis que «Gaspar...anba lonbraz Bwadoliv» est une preuve, s'il en fallait, que «le roman dans la langue créole rodriguaise a un potentiel en littérature». Fier de son œuvre, Patrick Jean Louis explique que son ouvrage dépeint la relation entre un père et un fils.