Afrique de l'Ouest: Laboratoire de la finance africaine - Dr Kossi Amenounve de la BRVM prend les commandes

La conférence de lancement du Laboratoire de la Finance Africaine «AfricaFinLab» s'est tenue à Abidjan au Siège de la BRVM sous la Présidence de M. Bruno Koné, Ministre ivoirien de la Communication, de l'Economie Numérique et de la Poste.

A l'issue de cette conférence, souligne un communiqué, Dr Edoh Kossi Amenounve, Directeur Général de la BRVM, a été désigné Président de l'AfricaFinLab. L'AfricaFinLab est un laboratoire d'idées, de soutien et de promotion de la finance en Afrique, au service des acteurs publics et privés.

Il a pour principal objectif d'intervenir sur les leviers, qui transforment la finance africaine en s'appuyant, notamment sur les échanges et la coopération internationale. L'AfricaFinlab vise, également, à accompagner les acteurs de la finance africaine dans la nouvelle ère de la finance mondiale, qui est une finance plus directe, digitale, innovante et fortement consommatrice de compétences et de talents.

Cette initiative s'inscrit dans un contexte africain de nécessaire mobilisation des financements massifs, estimés par la CNUCED entre 600 Md$ à 1200 Md€ par an, pour financer la croissance économique, la diversification des économies africaines, la modernisation des infrastructures de base, etc.

On assiste en parallèle, au niveau mondial à la transformation de l'industrie financière dans son ensemble, avec l'émergence d'une nouvelle finance disruptive, qui ouvre de nouvelles opportunités à la finance africaine, d'autant plus que le continent semble l'intégrer rapidement.

Pour accompagner ces évolutions, l'AfricaFinLab s'est fixé comme axes d'actions prioritaires: Accompagner le développement des marchés des capitaux africains, au service du financement des économies africaines et de la croissance; soutenir l'innovation et la digitalisation de la finance, en particulier le développement des FinTech; etc.

A l'issue de la cérémonie de lancement de l'AfricaFinlab, Edoh Kossi Amenounve, a soutenu que déclaré : «la BRVM est heureuse d'accompagner le développement de la finance en Afrique, comme principal levier de la transformation du continent. Le laboratoire sera un creuset des nouvelles idées et des nouveaux talents qui construiront l'Afrique financière de demain ».

Arnaud de Bresson, Directeur général de Paris EUROPLACE a souligné que la mise en place de l'AfricaFinLab, outil fédérateur d'acteurs de la finance africaine, française et européenne, témoigne de d'une volonté commune de relever les défis de la finance moderne, qui sont la nécessaire mobilisation de nouveaux canaux de financement pour accompagner la croissance économique; le développement d'écosystèmes favorables à la finance digitale et le développement d'expertises et de savoir-faire dans les nouveaux domaines de la finance.