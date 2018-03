Rwanda: Le Rwanda réalise un taux de croissance qui dépasse les attentes en 2017

Selon un communiqué du FMI, l'économie rwandaise a connu un rebond en 2017, avec un taux croissance dépassant les attentes (6,1% contre 5,2% attendu), grâce à une reprise généralisée de l'activité au second semestre.

Selon Bloomfield Investment , une agence panafricaine de notation basée à Abidjan, l'inflation s'est située en outre à 7% en moyenne au cours de l'année. Les déséquilibres extérieurs ont continué à diminuer, sur la base de l'ajustement du taux de change et d'autres politiques visant à améliorer la compétitivité et à diversifier la production et les exportations du Rwanda. Les réserves de change se sont accumulées plus vite que prévu (plus de 4 mois d'importations), et la pression sur le franc rwandais a diminué.

La croissance devrait s'établir entre 7 et 8% en 2018 et 2019 ; tandis que l'inflation devrait rester dans la fourchette cible de 5%. La flexibilité continue du taux de change devrait garantir que les exportations rwandaises restent compétitives et que les devises soient largement disponibles dans l'économie, note également Bloomfield Investment.