Sénégal: Le numérique au service du commerce et de l'intégration régionale

Les OPC des pays membres de l'UEMOA participent du 27 au 28 Mars 2018 à Abidjan, à l'atelier sur le numérique au service du commerce et de l'intégration régionale, organisé par le Centre du Commerce International, la Commission de l'UEMOA et l'Union européenne, avec l'appui des autorités ivoiriennes.

Cet atelier est aussi l'occasion de lancer les deux plateformes régionales ci-dessous développées, en collaboration avec les Organismes de Promotion du Commerce des pays de l'UEMOA et les Chambres de commerces des pays membres de l'UEMOA : le Mécanisme régional d'alerte des obstacles au commerce (MAOC) de l'UEMOA :

Le MOAC de l'UEMOA est une plateforme régionale permettant aux opérateurs économiques de signaler et de répertorier les obstacles au commerce entravant la circulation des marchandises au niveau de la sous-région pour permettre aux décideurs politiques de prendre les décisions idoines pour lever ces dernières afin de fluidifier les échanges commerciaux et favoriser un environnement propice aux affaires et aux investissements. La plateforme régionale comprend 8 sites nationaux pour chaque pays membres de l'UEMOA.

Ces sites seront administrés par les Chambres du commerce et d'industrie de ces pays respectifs qui ont été formés par l'ITC et la Chambre du commerce et de l'industrie de Côte d'Ivoire. La Chambre consulaire régionale (CCR) de l'UEMOA à Lomé administrera la plateforme globale.

La plateforme d'information commerciale ConnectUEMOA met à la disposition du secteur privé Ouest africain ainsi que les partenaires d'affaires et investisseurs étrangers toutes les informations favorisant la concrétisation/réalisation d'opportunités commerciales. L'ASEPEX est présente à cet atelier.