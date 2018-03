Congo-Kinshasa: Affaire "parcelles à distribuer aux Députés" - Kokonyangi dans les viseurs de Munubo !

Etant donné que le Ministre de l'Urbanisme et Habitat, n'a nullement fait mention d'un soubassement juridique ou d'un arrêté ministériel. En plus de cela, aucune demande de souscription collective à une offre d'attribution des parcelles destinées aux élus de peuple n'a été soumise au Bureau de la chambre basse du parlement. C'est pourquoi, l'auteur de la question orale avec débat a recadré Joseph Kokonyangi, tout en tenant compte de la fameuse annonce qui continue à faire couler encre et salive, non seulement au sein du microcosme politique, mais aussi, au sein de la classe politique congolaise.

L'auteur de la question avec débat, Juvénal de Munubo a été approché par Un des journalistes de La Prospérité. Il s'est confié en ces termes : « C'est depuis le samedi 24 mars que j'ai déposé la question orale avec débat adressée au Ministre de l'Urbanisme et Habitat, car j'ai été surpris au même moment que beaucoup d'autres collègues Députés nationaux ainsi que l'opinion publique d'entendre un Ministre passer dans les médias et promettre aux Députés des parcelles, j'ai été vraiment surpris», regrette-t-il.

