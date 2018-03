Congo-Kinshasa: Verrou onusien ?

L'heure est à la digestion sur la scène politique. Primo, des dessous de la liste de partis et regroupements politiques déposée à la Commission Electorale Nationale Indépendante par Henri Mova Sakanyi.

Secundo, de cette résolution longtemps attendue des Nations Unies qui est finalement tombée hier. D'autres sujets, évidemment, méritent d'y poser le curseur. L'affaire de doubles nationalités détenues çà et là par quelques congolais haut placés dans la société et, aussi, l'éternelle question de la décrispation politique au Congo-Kinshasa selon les recommandations de l'Accord de la Saint Sylvestre.

Toutes ces exercices mentales à faire seul ou avec autres s'effectuent pendant que deux choses peuvent être constatées. La première, c'est que la crise politico-électorale congolaise n'a pas encore pris fin et que les élections du 23 décembre 2018 censées y mettre un terme sont bien loin d'être réglées sous toutes les coutures. Deuxièmement, hélas, pendant que ce décor perdure, la denrée la plus irrécupérable de l'existence, à savoir le temps, s'écoule. C'est là, en un mot comme en mille, le tic-tac de l'horloge de l'histoire qui sonne et résonne.

Janvier et février ont été brûlés sans qu'un climat de plus serein n'ait à voir le jour sur l'agora politique de la République Démocratique du Congo. Dans ce faux départ de l'année en cours, pas moins de deux marches suivies d'échauffourées ayant coûté des vies humaines ont été notées avec pincement de cœur pendant qu'elles auront été des catalyseurs féconds de discorde entre l'Opposition radicale, l'Eglise Catholique avec le CLC en tête et le Pouvoir de Kinshasa. Sur le fil du temps de ces premiers mois de 2018, mars paraît le plus décisif. Car, en effet, des signaux suffisamment rassurants sont lancés çà et là.

Pour illustration, à l'Opposition, celle des durs à cuir, les sirènes des élections font mouche. Tous, UNC, MLC, Rassop/Limete dans ses plateformes à mille contours ont cédé à la fièvre de la période pré-électorale actuelle. A la Majorité, aussi, la température politique est électorale. Le Pprd comme d'autres formations à l'instar de l'Afdc se mettent sur le pied de guerre. Et pourtant, jusqu'ici, des nombreux virages impérieux du processus électoral tel que décrit par le calendrier de la CENI sont encore teintés de bien de nuages ombrageux. L'étape de la liste-ticket des élections et de l'examen de la loi portant répartition des sièges réserve encore bien de surprises.

Celle du dépôt de candidature promet encore plus car, ce sera là le point de non-retour de toutes les options levées par rapport à l'inéligibilité du président Kabila à la Majorité, à la recevabilité ou non de la candidature de Moïse Katumbi comme sprinter pour la présidentielle mais, aussi, du big-bang que sera la problématique de la candidature unique de l'Opposition pour la course à la magistrature suprême. Au-delà de cette étape, la phase la plus cruciale, celle de l'acceptabilité des verdicts des urnes et même de l'organisation effective des élections ce 23 décembre restent perchés comme épée de Damoclès sur la RDC.

Hier encore glaive de Damoclès suspendu sur le Congo, la nouvelle résolution onusienne qui somme Kinshasa au respect du calendrier paraît comme un verrou onusien pour la concrétisation de l'alternance cette année par des élections voulues "crédibles, apaisées et transparentes". Pendant que le tic-tac de l'horloge de l'histoire continue de résonner, à ce stade, il sied de se poser la question de savoir si le nouveau verrou pour la marche vers les élections saura, par devers ses multiples mécanismes, garantir des élections ce 23 décembre ?