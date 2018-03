Congo-Kinshasa: Prix de pain sur le marché - Joseph Kapika rappelle les boulangers et pâtissiers à l'ordre !

La nouvelle s'était répandue comme une trainée de poudre sur toute l'étendue de la Ville-Province de Kinshasa, avec la décision judicieuse qu'avait prise le Ministre d'Etat en charge de l'Economie nationale, Joseph Kapika, celle de surseoir à l'augmentation des prix du pain, au sortir de la réunion tenue avec les opérateurs économiques et quelques représentants des usines de panification, lundi 26 mars dernier.

Une telle décision a suscité toute une salve d'applaudissements de la part des consommateurs du pain. Hier, mardi 27 mars 2018, dès les premières heures de la journée, le Ministre Joseph Kapika a effectué une descente lumineuse sur les artères de la capitale congolaise, en vue d'observer l'application, stricto sensu, de sa décision sur le marché. Les boulangers et pâtissiers qui rameraient à contre-courant, s'exposeront à la rigueur de la loi, prévient-on.

Il était accompagné des membres de son cabinet, le Ministre d'Etat chargé de l'Economie nationale a parcouru les principaux marchés de Kinshasa pour s'enquérir de l'application de sa décision.

Malheureusement, c'est à travers cette ronde qu'il a constaté la non-application de la décision du Gouvernement, celle de surseoir à toute augmentation des prix du pain. Grande était, donc, sa désolation lorsqu'il a remarqué à l'œil nu que sa décision n'a pas été respectée par les fabricants du pain. «Les uns ont maintenu leurs prix au détriment de ma décision, les autres ont simplement fermé », a lâché Joseph Kapika.

De toutes les façons, le Ministre d'Etat en charge de l'Economie tente de calmer les ardeurs des congolais lambda. «Je tenais à confirmer ma dernière décision, celle de surseoir à toute augmentation des prix du pain, qu'ils reconduisent les prix auxquels, ils ont vendu du pain, le dimanche matin et qu'ils respectent le même grammage », a ajouté, par ailleurs, Joseph Kapika, devant les chevaliers de la plume, en pointant du doigt accusateur sur les opérateurs économiques.

Quid des mesures ?

Avant de songer à une quelconque augmentation des prix du pain, le Ministre Joseph Kapika a exigé une série de mesures. Primo, les opérateurs économiques et boulangers devront faire parvenir à l'Etat, par le canal de Ministère du commerce extérieur ou encore via le Ministère en charge de l'économie, leurs structures des prix. Secundo, ils devront également justifier les origines de leurs importations de la farine et du sucre qui, à en croire Joseph Kapika, entrent sur le territoire congolais d'une manière frauduleuse. « Ils devront me faire parvenir leurs structures des prix, chacun d'eux devra me justifier les origines de ses importations, farine et sucre. Ce sont des biens qui entrent en très grande quantité par la fraude, il y a risque, pour les entreprises locales, de disparaître. L'Etat perd ses ressources, tandis qu'ils veulent faire entrer au pays du sucre ou la farine impropre à la consommation », a-t-il en recadrant les panificateurs.

Toutefois, avant que la solution ne soit trouvée, la décision reste évidente, le prix du pain demeure inchangeable, du moins, jusqu'à ce que les opérateurs ne se présentent devant l'autorité du Ministre de l'Economie, avec les dossiers au complet.

En attendant, Kapika maintient ladite décision. « J'ai décidé de surseoir à ces augmentations sur toute l'étendue de la République, c'est quand ils m'auront apporté les dossiers, ensemble, nous allons voir à quels prix nous vendrons du pain », a-t-il insisté, sur un ton ferme.