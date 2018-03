Tristesse et désolation étaient les sentiments les mieux partagés hier, mardi 27 mars 2018, à la levée du corps de l'ancien maire de Dakar Mamadou Diop. Une panoplie d'autorités s'est prosternée devant la mémoire de l'homme d'Etat qui s'est « tant illustré de par ses écrits, sa carrière politico-judiciaire et ses nombreux services rendus à la Nation », avant de l'accompagner dans sa dernière demeure à Yoff Mbelelane.

Malgré la douleur qui les accable à la vue de la dépouille de l'ancien maire de Dakar exposée devant la morgue de l'hôpital principal de Dakar, les autorités religieuses et coutumières comme la classe politique sont unanimes sur la dimension exceptionnelle de feu Mamadou Diop.

Autorités au nombre desquelles figuraient Serigne Cheikh Laye qui présidait la prière mortuaire comme l'aurait souhaité le défunt, le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne venu représenter le gouvernement, Moustapha Niasse, le secrétaire général de l'Afp et président de l'Assemblée nationale, le ministre de la Santé et de l'action sociale qui a parlé au nom de la famille éplorée. L'opposition était aussi massivement représentée sous les couleurs du Parti Socialiste avec Barthélémy Dias et autre maire de Dieuppeul-Derklé Cheikh Guèye.

Brillant homme d'Etat, feu Mamadou Diop était titulaire d'un Brevet d'officier obtenu à l'École nationale des sous-officiers d'active à Saint-Maixent-l'École, commune française située dans le département des Deux-Sèvres et la région Poitou-Charentes, d'un diplôme d'État-major en 1964, de doctorats en droit et en philosophie. En 1956, incorporé dans l'Armée française, Mamadou Diop est affecté au Niger puis en Algérie.

En 1960, il est promu lieutenant. Au mois de novembre de la même année, il revient au Sénégal et intègre la gendarmerie. Il a commandé la compagnie de gendarmerie du Sine-Saloum et du Sénégal oriental ainsi que l'école de formation et d'application de la gendarmerie nationale avant d'être versé dans la réserve lorsqu'il obtient le grade de commandant. Plus tard, il arbore ses galons de colonel.

En 1971, il accède aux fonctions de magistrat à la Cour suprême où il occupe le poste d'avocat général. En reconnaissance à l'appui de son père, le président de la République le fait venir à ses côtés. Il devient secrétaire général de la Présidence. Il est nommé tour à tour aux départements des Travaux publics, du Transport et de l'Urbanisme, fonction qu'il exerce jusqu'au départ du président Léopold Sédar Senghor de la présidence de la République.

En janvier 1981, il est nommé ministre de la Santé publique dans le premier Gouvernement de Habib Thiam. En 1984, Mamadou Diop devient maire de Dakar, poste qu'il occupa pendant 17 ans. Pape Diop lui succède en 2002. En distinction des nombreux services rendus à la Nation, il a été honoré des distinctions de Chevalier de l'ordre national du Mérite en France, Officier de l'ordre national du Lion du Sénégal puis de la Croix de la valeur militaire en France.

REACTIONS

MAHAMMED BOUN ABDALLAH DIONNE, PREMIER MINISTRE : «S'il y avait un homme qui incarne l'Etat, ce serait certainement Mamadou Diop»

« Je voudrais, au nom du gouvernement et de la nation, présenter nos condoléances à la famille du président Mamadou Diop. Hier, quand nous avons appris cette triste nouvelle mais qui est sans doute le destin de tout humain, le chef de l'Etat nous a dit : « s'il y avait un homme qui incarne l'Etat, ce serait certainement Mamadou Diop. Le grand serviteur de l'Etat a en effet servi l'Etat sous toutes ses formes, pouvoir judiciaire et exécutif ».

ABDOULAYE DIOUF SARR, MINISTRE DE LA SANTE : «Personnellement, il m'a guidé»

« Nous avons perdu un membre important de notre famille, un proche parent, un homme solidaire. Un homme qui nous a accompagnés en toutes circonstances, qui a toujours chéri ses pairs, et cela, tout le monde peut en témoigner.

Personnellement, il m'a guidé. Il m'a aidé pour que je puisse aller en Europe y poursuivre mes études. Une fois de retour, c'est lui qui m'a trouvé une insertion en créant la Cellule d'Appui aux Elus Locaux(CAEL) avant de me confier la direction sous la supervision de Thierno Biram Ndaw, Moussé David Diagne pour qu'ils me montrent le chemin »

BARTHELEMY DIAS, MAIRE DE SACRE-CŒUR : «Mamadou Diop est parti la tête haute, dans la dignité»

« Ce qui m'a marqué chez Mamadou Diop, c'est sa discipline parce qu'il était militaire. Le président Mamadou Diop était un militant engagé, un responsable généreux, un magistrat émérite...

Mamadou Diop est parti la tête haute, dans la dignité, Mamadou Diop est parti dans la vérité et Inchallah, le bon Dieu lui rendra au centuple près ces valeurs, ces principes qu'il a inculqués au peuple sénégalais ».