Afrique: Création d'une ZLEC - Opportunités ou risques pour les pays signataires

Quarante-quatre pays africains ont signé, mercredi 21 mars, à Kigali, l'accord établissant la Zone de libre-échange continentale. 40 chefs d'Etat ont lancé ce projet qui vise à créer un marché commun de 1,2 milliard d'habitants. Un projet en négociations depuis 2015 et qui ne fait pas encore l'unanimité puisque certains poids lourds comme le Nigeria n'ont pas paraphé cet accord cadre.

La zone de libre-échange continentale (Zlec) vise à créer un marché unique pour les produits et les services sur le continent africain, en permettant notamment la libre circulation des marchandises et des capitaux.

La création de la Zone de libre-échange continentale (Zlec) en Afrique a été portée le 21 mars 2018 à Kigali, lors de la 10e session extraordinaire de l'Union africaine (UA), par la signature de quarante-quatre pays africains sur les cinquante-quatre que comptait regrouper l'organisation.

Ce traité vise à intégrer l'ensemble des pays africains dans une zone de libre-échange commercial et à regrouper, à terme, les zones régionales commerciales (Communauté de développement de l'Afrique australe, Communauté économique des Etats d'Afrique de l'ouest,...)..

L'accord de Kigali a permis la création d'un marché unique continental pour les marchandises et les services et la libre circulation des hommes d'affaires et des investissements. Selon l'Union Africaine ( Ua), la Zlec pourrait créer un marché africain de plus de 1,2 milliard de personnes avec un produit intérieur brut de 2 500 milliards de dollars.

Elle éliminera progressivement les droits de douane sur le commerce intra-africain, ce qui facilitera le commerce des entreprises africaines sur le continent et leur permettra de profiter d'un marché en pleine croissance, a indiqué l'Ua.

La Commission économique des Nations unies pour l'Afrique estime que la ZLEC est susceptible de faire augmenter le commerce intra-africain de 53%, en éliminant notamment les droits de douane et diverses autres barrières non-tarifaires.

LE NIGERIA NON PARTANT

Le Président nigérian Muhammadu Buhari a suspendu la participation de son pays au processus de restauration d'une zone de libre échange continentale. Selon lui, cet accord pourrait causer des préjudices aux entreprises locales.

« Le Président Buhari ne consentirait à aucun accord qui pourrait nuire aux entrepreneurs locaux, car à première vue, l'accord semble pouvoir le faire », a indiqué le porte-parole présidentiel, Femi Adesina, à Kigali. Et de déclarer que le président nigérian pensait que l'accord pourrait encourager le dumping de produits finis au Nigeria au détriment des intérêts du pays.

Avec une population de quelque cent quatre-vingt-dix millions d'habitants, le Nigeria est un marché gigantesque. Premier producteur de brut sur le continent, il était encore la première économie en Afrique avant la chute du prix du baril en 2016.

« Le pays doit encore mesurer les implications économiques et sécuritaires de l'accord, et c'est pourquoi plus de consultations avec les parties intéressées sont nécessaires », a ajouté le porte-parole du président nigérian.