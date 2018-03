Cote d'Ivoire: Leadership féminin - Les femmes veulent honorer Dr Marie-Paule Kodjo

A en croire Mme Djomand, ce prix sera décerné chaque année, à l'occasion de la Journée internationale de la femme (Jif). Il sera doté d'un trophée et d'une enveloppe dont le montant reste à déterminer.

La Plateforme des femmes entreprenantes (Pfe) organise une journée d'hommage à Dr Marie-Paule Kodjo, présidente de Playdoo international, vice-présidente et porte-parole de la Plateforme de la société civile pour l'observation des élections en Côte d'Ivoire (Poeci) et coordinatrice de la Coordination des femmes de Côte d'Ivoire pour les élections et la reconstruction post-crise (Cofemci-Repc), pour ses actions en faveur du leadership féminin.

La cérémonie aura lieu le jeudi 29 mars 2018, à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, à Abidjan-Plateau. Cet événement marque le lancement officiel des activités de la Plateforme des femmes entreprenantes, tribune d'apprentissage et de business d'Afip.

Selon Désirée Djomand, présidente internationale d'Afip et coordinatrice de la Plateforme, « notre société est en quête de modèles et Dr Marie-Paule Kodjo incarne des valeurs qui méritent d'être reconnues. Elle est rigoureuse, méthodique et persévérante dans toutes les actions qu'elle entreprend, des valeurs que nous enseignons à nos membres. Elle a cette capacité d'appuyer d'autres organisations autres que la sienne avec le même engagement », confie-t-elle.

Avant d'ajouter que cette journée sera marquée par le lancement officiel du « Prix international Dr Marie-Paule Kodjo en faveur du leadership et des initiatives positives ».

Un autre hommage sera rendu à Dr Kodjo, lors du colloque international de Genève (en suisse) qui aura lieu du 15 au 22 avril 2018.