Sénégal: En route vers Pâques - Méditation, priéres et partage pour rythmer la semaine sainte

Et de poursuivre: «le chemin de Jérusalem sur lequel avance Jésus en cette semaine est un chemin d'humanité profonde. L'attachement à lui invite à l'intériorité, mais ne passe pas forcément par le sentiment brûlant que l'on aimerait avoir. Dans la foi, le sentiment n'est pas le critère ultime. Ce qui compte, ce sont les actes et la vie.»

Durant cette semaine sainte, l'Eglise appelle aussi ses fidèles à méditer en silence. «Car la ville est en émoi et ne peut reconnaître en cette figure de pauvre son messie. On la retrouve pourtant au détour des Écritures, mais le cœur de l'homme n'est pas spontanément poreux à la faiblesse». L'Eglise appelle aussi ces fidèles au partage.

La communauté catholique est dans la dernière ligne qui mène vers Pâques. Elle est entrée dans la semaine dite sainte qui a démarré depuis Dimanche des Rameaux et va se poursuivre jusqu'à la veillée pascale de la nuit du samedi de Pâques où l'on fait mémoire de la résurrection de Jésus. Selon la Liturgie catholique, chaque jour de cette semaine, surtout les trois derniers, a une coloration particulière. Pour cette année, la semaine sainte débute le dimanche 25 mars et se termine le 31 mars.

