Congo-Kinshasa: La Police de la MONUSCO forme des policiers congolais sur les techniques de renseignement

Il a insisté auprès des apprenants de toujours rester informés et formés et de s'entrainer à ses nouvelles connaissances afin d'atteindre le but d'une police professionnelle et élitiste.

Pour finir, le Commissaire Supérieur Principal TAMBWE-LUGEZI Célestin a pris la parole, remerciant la MONUSCO pour son implication dans la formation de la Police Nationale Congolaise et les instructeurs UNPOL pour leur disponibilité et leur professionnalisme.

Il a félicité chaleureusement les apprenants pour leur volonté et leur professionnalisme, avant de renouveler la disponibilité de la Police MONUSCO et son soutien dans la formation de son partenaire la PNC, tout en rappelant qu'il s'agit d'une valeur essentielle de la Résolution 2348 du Conseil de Sécurité de l'ONU.

Ils l'ont affirmé au cours de la cérémonie de clôture, en présence des autorités de la Direction Générale des Ecoles et Formations (DGEF) et de la MONUSCO. Leur représentant a annoncé que les connaissances acquises seront mises en pratique dans le cadre de leur travail.

L'objectif de la formation était de renforcer les capacités des policiers de cette Unité en vue de les rendre capables de collecter les renseignements d'origine humaine sans contact, d'acquérir les principes et techniques de renseignement. Elle a également permis aux stagiaires d'apprendre quelques techniques de base de la communication verbale et gestuelle dans le contexte de l'intervention policière.

