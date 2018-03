Afrique: Africa CEO Forum - L'édition 2018 réunit plus de 1600 participants

Venus de différents continents, les chefs d'entreprises, les décideurs politiques et les responsables des institutions internationales ont débattu, du 26 au 27 mars à Abidjan, des questions spécifiques de développement en Afrique.

De l'économie numérique à la promotion de l'innovation et des startups à la mise en valeur des ressources naturelles en passant par l'accès à internet, la gouvernance, les investissements et autres thématiques, les participants dont 80% venus hors de la Côte d'Ivoire ont eu des débats sereins et passionnants.

« L'Africa CEO Forum fait partie des initiatives qui nous permettent de nous projeter un peu plus loin. La réussite de cette édition est liée à la qualité des thèmes et des panelistes », a déclaré le directeur de publication de "Jeune Afrique", Marwane Ben Yahmed, à la clôture de l'évènement. Il a estimé que l'accord sur la zone de libre-échange continentale en Afrique, conclu le 21 mars au Rwanda, participe aux efforts de développement du continent.

Peu avant la clôture, le président du Zimbabwe, Emmerson Dambudzo Mnangagwa, et l'ancien chef de l'Etat nigérian, Olusegun Obasanjo, ont épilogué sur le leadership en Afrique, indiquant que « le continent a besoin des institutions fortes et des hommes forts pour les diriger ».

Répondant à une question sur le refus du Nigeria de parapher l'accord de Kigali, Olusegun Obasanjo a fait savoir que « mieux vaut tard que jamais, peut-être, le gouvernement finira par signer cet accord ».

Notons que sur les cinquante-quatre pays membres de l'Union africaine, quarante-quatre ont signé cet accord, dont la mise en exécution devrait permettre d'améliorer les échanges entre les Etats du continent, estimés à 16% seulement contre plus de 60% pour l'Europe. Cet accord qui s'appuiera sur les communautés régionales devrait également permettre de renforcer l'intégration en Afrique.

« Le secteur manufacturier africain est moins performant que celui des autres économies émergentes. Cependant, la production pourrait doubler à mille milliards de dollars en 2025 si nous arrivons à satisfaire la demande intérieure des consommateurs et des entreprises », a alerté le chef de l'Etat ivoirien, Alassane Ouattara, à l'ouverture des débats.

« L'émergence du numérique, la robotisation, l'intelligence artificielle influencent nos politiques traditionnelles d'industrialisation, nos modes de production et la vie de nos populations. L'impact de ces technologies sur l'emploi n'est pas neutre, mais il nous appartient de le transformer en opportunités », a-t-il renchéri.

L'Africa CEO Forum est un rendez-vous annuel des politiques et chefs d'entreprises de diverses nationalités. Il est organisé par Jeune Afrique Media group et la banque suisse rainbow en partenariat avec plusieurs sociétés. Axée sur la transformation en Afrique, cette édition a permis d'inviter les acteurs du secteur privé à accroître leurs performances et d'investir à long terme sur le continent qui offre de nombreuses opportunités. Le développement des services de santé et la promotion de femme ont aussi retenu l'attention des participants.