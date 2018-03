Sénégal: Démission du juge Ibrahima Hamidou Dème - L'indépendance de la justice à l'épreuve

«Je démissionne d'une magistrature qui a démissionné. Cependant, je ne capitule point, car je resterai indéfectiblement attaché au combat pour l'indépendance de la justice... » C'est le magistrat Ibrahima Hamidou Dème qui remet au goût du jour la problématique de l'indépendance de la justice.

Et c'est la première fois, au Sénégal, qu'un magistrat démissionne de manière aussi fracassante d'un corps si prestigieux qu'est la magistrature, tout en exposant à la place publique ce que nombre d'acteurs pensent tout bas.

L a question de l'indépendance de la justice que les autorités au sommet sont prompts à ré- duire à une question d'homme, de personnalité est toujours se pose toujours avec acuité. A travers une lettre, en date d'hier lundi, le magistrat Ibrahima Hamidou Dème a quitté cette institution qui, dénonce-til, ne joue plus son «rôle de gardienne des libertés individuelles, de régulateur social et d'équilibre des pouvoirs».

Cette démission intervient un peu plus d'un an après avoir claqué avec fracas la porte du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) présidé par le chef de l'Etat, avec le ministre de la Justice, Garde des Sceaux comme vice-président.

Effet, alors substitut général à la Cour d'appel de Dakar, le magistrat Ibrahima Hamidou Dème avait dénoncé, dans une autre correspondance adressée au président de la République, le 1er février 2017, le fonctionnement de la justice, le mode de désignation des magistrats aux postes de responsabilité («la consultation à domicile»), ainsi que la conduite de certains dossiers.

Selon lui, l'évidence c'est que «l'institution constitutionnelle chargée de garantir l'indépendance de la justice, qui était certes à parfaire, est désormais dépouillée de toutes ses prérogatives. Dans ces conditions, il s'avère impossible, d'exercer ma mission dans toute sa plénitude; c'est-à-dire, de veiller au respect du statut des magistrats, en réunion du Conseil... »

Pis, avait-il renchéri, «la justice traverse aujourd'hui une crise profonde, étroitement liée au manque de transparence dans le choix des magistrats...» Toutefois, le magistrat démissionnaire était favorable au maintient du siège de l'exécutif au CSM qui doit être ouvert à d'autre représentants de la société pour «l'équilibre soit ressentie au sein de l'entité.».

LA «TENTATIVE D'INTIMIDATION ET DE MUSELEMENT» NE PASSERA PAS

En réponse à la publication de cette lettre, le ministre de la Justice, Garde des Sceaux d'alors, Me Sidiki Kaba menacera de traduire Ibrahima Hamidou Dème devant le Conseil de discipline de la magistrature. «On a porté le débat sur la place publique, alors que cela n'aurait pas dû être fait. Il est interdit de traiter dans les mé- dias des sujets autres que d'ordre technique».

«Le rôle du chef de l'Etat se limite à nommer» et «il n'appartient pas au ministre de la Justice de se prononcer sur cela. Lorsqu'un magistrat viole les règles concernant sa profession, il comparait devant le tribunal des pairs», avait-il déclaré, lors du vote du projet de loi portant création de l'Ordre national des experts du Sénégal (ONES) à l'Assemblée nationale.

Cependant, des semaines plus tard, alors que le juge Dème était encore à l'écoute, un de ses collègues, Souleymane Té- liko embouchera la même trompète pour dénoncer le fonctionnement de la justice et réclamer son indépendance. Il sera convoqué devant le Conseil de discipline en avril 2017.

Mais, c'était sans compter avec la détermination de l'Union des magistrats du Sé négal (UMS) dont les membres, en plus de faire bloc derrière lui, ont sonné la mobilisation de tous (les collègues) «pour toutes démarches tendant à renforcer l'indépendance de la justice» et à faire face à la «vaine tentative d'intimidation et de musèlement d'un membre légitimement élu par ses collègues et qui n'a fait qu'exercer son mandat». Le chef de l'Etat, par ailleurs président du CSM, désamorcera la bombe en demandant l'annulation de l'audition, initialement prévu le mercredi 19 avril, du magistrat par ces pairs.

LE COMITE DE CONCERTATION SUR LA MODERNISATION DE LA JUSTICE AVAIT UN MOIS POUR DEPOSER SES CONCLUSIONS

Et, depuis, la question de l'indé- pendance de la justice a toujours occupé les devants de l'actualité à chaque fois que de besoin. Il en sera ainsi lors de l'assemblée générale de l'UMS à Saly-Portudal, les 18 et 19 août dernier et à l'issue de laquelle Souleymane Téliko a été élu président de cette association en remplacement de Magatte Diop.

Aussi, lors du colloque national de deux jours sur l'Indépendance de la justice, les 28 et 29 décembre 2017, l'UMS a remis ça. Et, conformément à la volonté annoncée de Macky Sall de ré- former le système judiciaire, en réponse aux recommandations du colloque de l'UMS, le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, a installé, le jeudi 22 février 2018, le Comité de concertation sur la modernisation de la justice.

Cette structure dirigée par Pr Isaac Yakhoba Ndiaye, ancien doyen de la Faculté de droit de l'UCAD, et ancien membre du Conseil constitutionnel, assisté de 27 autres (membres), avait un délai d'un mois pour remettre les résultats de ses travaux au chef de l'Etat à qui reviendra le dernier mot. La réflexion, devrait porter sur trois axes prioritaires à savoir «la réforme du CSM, la revalorisation du Statut des magistrats et la rationalisation de la carte judiciaire».