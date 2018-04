Sierra Leone: Parole aux urnes

Ce sont eux qui décideront en dernier ressort de l'avenir de leur pays. Et nul besoin de tenter un quelconque coup de force. La voix du peuple étant celle de Dieu. Les acteurs politiques du continent doivent s'habituer à cette réalité et éviter les raccourcis qui ne vont les conduire que dans des impasses.

Un de ses juristes a alors introduit une requête auprès de la Haute cour sierra-léonaise pour contester la tenue du second tour. Après quelques jours d'incertitudes, la requête du All Peoples Congress (APC) a été retoquée par la Haute cour.

Dans ces conditions, chaque scrutin est un véritable casse-tête pour ceux qui l'organisent. Il l'est aussi pour les observateurs internationaux qui sont régulièrement soupçonnés d'obéir à des directives de ceux les envoient sur le terrain. Mais le plus drôle dans l'affaire c'est qu'ils servent les intérêts soit de l'opposition, soit du pouvoir. Il n'y a pas de troisième voie.

