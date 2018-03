Sénégal: Amical Sénégal/Bosnie Herzegovine - Nul, comme le match

Dominés sur le flanc gauche, les Lions vont aussi se montrer impuissants sur les coups de pied arrêtés. Ce, nonobstant les grands gabarits dans la défense. Comme en témoigne ce corner exécuté à la 22ème minute et où Toni Sunjic a sauté plus haut que toute la défense sénégalaise pour catapulter la balle hors cadre. Le Sénégal souffre.

Après le match nul (1-1) face à l'Ouzbékistan, le 23 mars dernier au stade Mohamed V de Casablanca, on s'attend à une prestation plus convaincante des Lions du Sénégal face à un adversaire plus coté, la Bosnie-Herzégovine (41ème au dernier classement mensuel de la Fifa) hier, mardi 27 mars, au stade Océane du Havre où l'aventure d'Aliou Cissé avait commencé par deux victoires sur le même score (face au Ghana et contre l'AC Havre : 2-1). Que nenni ! Les 2851 supporters qui ont effectué le déplacement dans un froid glacial ont eu plutôt droit à un match nul, très peu convaincant.

