Sénégal: Négociations gouvernement et syndicats d'enseignants - La question du logement reportée à vendredi

Constituant le point d'achoppement des négociations entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants, après deux rencontres, la question du régime indemnitaire sera examinée ce vendredi 30 avril.

C'est le porte-parole du gouvernement, Seydou Gueye, qui l'a fait savoir hier, à la sortie de la rencontre entre enseignants et le Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne. Non sans annoncer des mesures importantes de l'Etat assorties d'un échéancier sur les questions relatives aux lenteurs administratives, au corps des instituteurs adjoints et à l'habitat social.

Le gouvernement et les syndicats d'enseignants les plus représentatifs se sont encore réunis hier, mardi 27 mars, pour examiner le dispositif de monitoring stratégique des points retenus à la dernière rencontre. Le gouvernement a pris des décisions assorties d'échéancier pour évacuer les questions relatives aux lenteurs administratives, au corps des instituteurs adjoints et à l'habitat social.

Points nodaux des accords, les questions relatives à l'indemnité de logement, aux administrateurs scolaires et aux passerelles professionnelles seront examinées ce vendredi 30 mars. Les questions des commissions paritaires et des volontaires et vacataires dans le cadre de leurs versements à l'Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (Ipres), seront inscrits à l'ordre du jour.

Dans le cadre de cette rencontre de suivi du dispositif de monitoring stratégique, le gouvernement a décidé de mettre sur pied une «task force pilotée par le ministère de la Fonction publique, pour la simplification des procédures dans la délivrance des actes. C'est, précise Seydou Gueye, «pour alléger les lourdeurs administratives».

Sur la question de validation, le gouvernement a décidé de maintenir le système de la voie hiérarchique et l'ouverture d'un guichet unique pour donner la possibilité aux syndicats de déposer les actes.

Dans le cadre de l'efficacité de ces dispositions, Seydou Gueye a fait savoir que «le ministère de la Fonction publique fera une expression des besoins ce vendredi, en terme de soutien et de supports logistiques, pour pouvoir vider tous les dossiers en instance et enfin une remise à niveau des commissions d'avancement ».

Ces dispositions prises, indique-t-il, «le gouvernement procédera à l'organisation des mises en solde». Le porte-parole du gouvernement informe aussi que «le projet de décret portant création du Certificat d'aptitude aux fonctions de professeurs de sport et d'éducation physique de collège d'enseignement moyen sera soumis à l'examen demain (aujourd'hui, Ndlr) en Conseil des ministres».

EXTINCTION DU CORPS DES INSTITUTEURS ADJOINTS

Le gouvernement a pris une décision de procéder à l'extinction du corps des instituteurs adjoints à travers deux cohortes de formation, en organisant courant mois d'avril 2018 un séminaire d'évaluation de cette formation.

«Depuis la signature des accords, près de 14.000 instituteurs adjoints ont été dans le processus de la formation. Il reste encore 7.000. Ce qui est accompli aux 2/3», souligne Seydou Gueye. Il a été également arrêté, soutient Seydou Gueye, que le prêt DMC sera effectif à la fin du mois de mars, et une publication sur la plateforme du ministère de l'Economie.

Sur la question de l'habitat social, les deux parties, poursuit Seydou Gueye, ont prévu «une rencontre vendredi prochain autour du ministre de l'Economie, pour les zones non encore viabilisées.

Pour celles viabilisées, notamment Kolda, Ourossogui, Richard Toll, le ministre de l'Urbanisme procédera à la remise des extraits de plans cadastraux avec des visites à organiser sur les sites». «Il y a une bonne visibilité sur cette question. Quelques difficultés subsistent, notamment le cas de Kaolack et autres, où le processus de prise de possession est en cours», explique Seydou.