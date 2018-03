Angola: Le Ministère Public réaffirme son engagement dans la lutte contre la corruption

Il a défendu le principe que les magistrats soient au service des communautés et du citoyen, pour être un fonctionnaire honnête et zélé, basé sur la légalité.

Le procureur général estime que l'institution pourrait surmonter des difficultés humaines et matérielles, telles que l'acquisition de son propre siège et de son propre transport pour faciliter les efforts des magistrats.

Le responsable a rappelé comme attributions du Ministère Public, promouvoir la défense de la légalité, vérifier l'existence d'infractions pénales, défendre les intérêts collectifs, des droits, libertés et garanties fondamentales, ainsi que enquêter sur des actes de corruption ou fraudes des fonctionnaires et prévenir et réprimer blanchiment d'argent.

Il a estimé que l'investiture du nouveau Président de la République en septembre 2018 a été le début de la matérialisation d'un rêve de la création d'une société plus juste et avec l'espérance des jours meilleurs.

