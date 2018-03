Angola: Des accoucheuses traditionnelles de Cuito Cuanavale en formation

Menongue — Au moins 50 sages-femmes traditionnelles de Cuito Cuanavale, à 189 kilomètres à l'est de Menongue, participent depuis mardi, à une formation technico-professionnelle, sous l'égide du Ministère de l'Action Sociale, de la Famille et de la Promotion de la Femme.

À cet effet, une délégation de la Direction de l'Action sociale, Famille et promotion de la femme de Cuango Cuanavale se trouve au siège de la municipalité de Cuito Cuanavale, pour accompagner l'action formative de trois jours, la première du genre à être promue dans cette dimension ministérielle.

La directrice provinciale de l'Action sociale, famille et promotion de la femme, Florinda Alberto Cassanga Katongo, a dit que l'objectif de la formation des sages-femmes dans cette municipalité est de leur permettre de mener plus efficacement leurs activités dans le cadre de la promotion de la santé de la mère et du nouveau-né.

Ainsi, a-t-il poursuivi, il s'agit de réduire la morbidité et la mortalité maternelles et néonatales, ainsi que de promouvoir l'accouchement institutionnel et l'enregistrement du bébé.

Selon la responsable, de telles actions seront étendues à d'autres municipalités de Cuando Cubango, comme le prévoit le programme, afin de permettre aux sages-femmes traditionnelles de garantir un service de qualité aux communautés où elles sont insérées.

Cuito Cuanavale accueillera, au niveau national, le 31 de ce mois, la cérémonie de clôture de la journée «Mars Femme».