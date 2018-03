Angola: La législation sur les assurances et les fonds de pension en cours de révision

Luanda — La législation actuelle sur les assurances et les fonds de pension du pays commence à être révisée, à partir de ce mois, afin de l'adapter au stade actuel de développement de l'économie et du système financier.

Selon un décret exécutif du ministère des Finances publié dans le journal officiel «Diário da República» du 23 mars parvenu à l'Angop, il est nécessaire d'améliorer les principes et pratiques internationaux préconisés par les différents organes.

L'Angola doit se conformer aux principes et pratiques de l'Association internationale des fonds de pension (IAIS), de l'Organisation internationale des fonds de pension (OIPI) et du Comité d'assurances, valeurs mobilières et institutions financières non bancaires de l'Afrique australe (CISNA).

Dans la perspective de la modernisation continue et du renforcement de la solidité, de la stabilité et de la compétitivité du secteur, le ministre des Finances décide de créer un groupe de travail chargé d'analyser et de mettre à jour tout le cadre légal du secteur concerné.

Le groupe de travail est coordonné par le président du conseil d'administration de l'Agence angolaise de régulation et supervision des assurances (ARSEG). La commission, intégrée des cadres supérieurs du ministère des Finances, a le délai de 270 jours pour examiner l'ensemble du paquet législatif sur les assurances et les fonds de pension.

Parmi les attributions, le groupe de travail devra proposer la réglementation des diplômes juridiques, la création de nouveaux diplômes et analyser et proposer d'autres révisions qui paraissent nécessaires.

Le secteur des assurances compte sur une Association des Assureurs de l'Angola (ASAN) et a comme président, Manuel Gonçalves, de l'ENSA Seguros.

Les associés de l'ASAN sont la Mundial Seguros, AAA, ENSA, GA, Garantia, Global Seguros, Nossa Seguros, Universal Seguros, mais il y a dans le pays 26 entreprises du secteur.